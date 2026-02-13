Этот детективный сериал точь-в-точь как «Первый отдел 4»: всего 2 сезона по 8 серий

Не ищите здесь дуэта харизматичных «следаков», но сюжеты уж очень похожи.

Если в четвёртом сезоне «Первого отдела» вы ждали не столько разгадки убийств, сколько развития центральной арки с загадочным маньяком и следователем с тяжёлым прошлым, то скорее включайте «Зверобой».

Детектив вышел в 2022 году, у него всего два сезона по восемь серий, и по настроению он близок к той самой «сюжетке» Брагина. Только, естественно, сильно мрачнее и жёстче.

Павел Чинарёв играет Олега Хлебникова – столичного следователя, которого отправляют в таёжную Вахту после того, как он застрелил неприкасаемого извращенца.

Формально командировка, по сути ссылка. Город встречает его сыростью, молчанием и трупами с букетами зверобоя. Чем глубже он копает, тем яснее: убийца здесь как бы свой.

Режиссёр Анар Аббасов не спешит. Интрига развивается медленно, с вниманием к деталям – паузам, взглядам, серому небу. Эмоции приглушены, почти нет лишних истерик.

Постепенно становится ясно: местный мститель карает тех, кто ушёл от закона. Он – такое себе кривое зеркало правосудия. И Хлебников, однажды уже переступивший черту, единственный, кто видит в этом опасность.

Историю не растягивают – два сезона и точка. «Зверобой» жёстче «Первого отдела», но также честно показывает, что справедливость редко обходится без пролитой крови.