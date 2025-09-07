Меню
Самый ожидаемый сериал РФ вернется в 2026-м: в «Первом отделе-5» Брагин раскроет тайну из прошлого, а Шибанов застрянет меж двух огней

7 сентября 2025 14:15
Создатели раскрывают сюжет по крупицам, а мы их скомпоновываем.

Пятый сезон «Первого отдела» выходит в 2026 году, и создатели уже подогревают интерес. Судя по первым деталям и фанатским теориям, нас ждёт самое напряжённое продолжение за всю историю сериала.

Вера свободна, но спокойной жизни не будет

Финал четвёртого сезона взорвал фанатские чаты: арест Веры Брагиной по делу двадцатилетней давности и уход Юрия Брагина из органов стали точкой перелома. В пятом сезоне обвинения с Веры снимут) хотя в первых сериях муж и будет навещать ее в СИЗО), но интрига не заканчивается.

Неизвестно кто на самом деле расправился с людьми, в чьей смерти её обвиняли. В дело замешаны старые связи и та самая «подруга из прошлого», о которой Вера когда-то упомянула невзначай.

Юрий Брагин возвращается в Следственный комитет, но не на прежнюю должность — теперь он обычный следователь в районном отделе Петербурга. Его новый участок — кошмар перфекциониста.

И самое странное: следователь, занимавший это место до Брагина, бесследно исчез. Всё указывает на то, что его пропажа связана с одним из старых дел. Несложно догадаться, кто возьмется за его раскрытие.

Шибанов — между двух огней

Михаил Шибанов тоже не находит покоя. Он работает в ГУ МВД по Петербургу, но всё ещё пытается вернуть Елену Ракитину, которую считал погибшей.

Их внезапная встреча в финале прошлого сезона оставила героя разорванным между прошлым и настоящим. С журналисткой Татьяной Котиковой у него теперь странная дружба на фоне незакрытых чувств.

Создатели намекают, что Шибанова ждёт «важное событие», которое перевернёт его жизнь и заставит Ракитину сделать непростой выбор. Фанаты уже строят версии: от тайной беременности до исчезновения самого Михаила.

Загадки, которые будут держать до финала

  • Куда пропал прежний следователь? Версия с бегством выглядит слишком простой — похоже, его смерть связана с незавершённым делом.

  • Что скрывает подруга Веры? Возможно, её тайна — ключ к развязке.

  • Выберет ли Шибанов Ракитину или Котикову? Судя по намёкам сценаристов, любовная линия станет одной из центральных.

  • Как разведут Шибанова и Брагина? Они больше не работают вместе, но химия между ними — главный драйвер сериала.

Когда ждать премьеру

Съёмки пятого сезона проходят в Петербурге и Ленобласти. По словам продюсеров, в новых сериях будет тридцать эпизодов, и тон станет мрачнее. Премьера ожидается зимой 2026 года.

«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик.

Фото: «Первый отдел»
Игорь Мустафин
