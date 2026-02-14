ИИ назвал 3 российских сериала, которым действительно нужен новый сезон и 3, которые пора остановить - «Первый отдел» в списке

Иногда продолжение - это подарок зрителям, а иногда просто привычка, от которой сериал становится только хуже.

Пока одни российские проекты заканчиваются слишком рано, другие превращаются в бесконечные франшизы. ИИ специально для «Киноафиши» проанализировал отечественные сериалы и назвал, какие из них действительно заслуживают продолжения, а какие стоит бы завершить.

ИИ: 3 сериала, которым нужен новый сезон

«Трасса»

По мнению ИИ, это один из немногих свежих проектов, где криминальная линия работает как часть сильной истории. Здесь хватает пространства для развития: можно расширить мир сериала, углубить мотивы персонажей и продолжить расследование без ощущения, что сюжет выжимают насильно.

«Фишер»

Этот сериал до сих пор обсуждают так, будто финал был вчера, замечает алгоритм. Причина простая: атмосфера, работа с деталями и сильный драматический нерв сделали его событием. Новый сезон может стать отличным продолжением, если авторы сохранят стиль и не уйдут в самоповтор.

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Проект уже стал культурным феноменом. Но важнее другое: в истории осталось много «непроговоренного» - и по героям, и по эпохе, считает ИИ. Сериал способен выдать еще один мощный сезон.

3 сериала, которые пора остановить

«Первый отдел»

Да, это хит НТВ. Да, у него стабильная аудитория. Но именно он сейчас сильнее всего рискует повторить судьбу проектов, которые живут только за счет узнаваемости.

«Продолжать можно бесконечно, но вопрос один: станет ли от этого сериал лучше?» - задается вопросом ИИ.

«Мосгаз»

Когда-то это был стильный детективный цикл, который действительно цеплял эпохой и героями. «Со временем проект превратился в конвейер, где новые части выходят по инерции. Персонажи устали, интриги стали предсказуемее, а эффект новизны исчез», - высказался ИИ.

«Скорая помощь»

Один из тех сериалов, которые давно перешли в режим бесконечного показа на телевидении, отмечает алгоритм. Формат удобный, актеры узнаваемые, но каждый новый сезон воспринимается как повтор предыдущего.