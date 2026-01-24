Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Белая ворона в мире следователей: у Брагина из «Первого отдела» есть реальный прототип, а фанаты ни сном ни духом

Белая ворона в мире следователей: у Брагина из «Первого отдела» есть реальный прототип, а фанаты ни сном ни духом

24 января 2026 15:42
Белая ворона в мире следователей: у Брагина из «Первого отдела» есть реальный прототип, а фанаты ни сном ни духом

Как отмечает Колесников: «Он не сидит на месте».

Сериал «Первый отдел» заставил зрителей поверить в почти супергеройский образ следователя, который не боится лезть в самые опасные переделки с пистолетом в руках. Но насколько реален его прототип? Иван Колесников, сыгравший главную роль, раскрыл карты: его Брагин — это собирательный образ, а не портрет конкретного человека. Хотя один настоящий следак все-же вдохновил его.

«Следователи СК в основном не бегают с пистолетом наперевес, они работают в кабинетах, — пояснил актёр. — Какие-то вещи в сериале не как в жизни».

Однако Колесников отмечает, что во время подготовки к роли он встретил уникального следователя в Москве, который и стал одним из ключевых ориентиров.

«Он не сидит на месте, он и на ногах, и за столом. Такие — в меньшинстве, но они есть». Конечно же, обошлось без имен, ведь сотрудник все еще числится в рядах СК.

Таким образом, Брагин — это драматургический собирательный образ: смесь кабинетных сотрудников СК и редких «непосед», которые лично погружаются в каждое дело, выезжают в «поле». Сериал сознательно гиперболизировал эту активность, добавив экшена и напряжения, чтобы создать яркий, запоминающийся образ.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Читать дальше 26 мая 2026
«Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 «Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 Читать дальше 26 мая 2026
«Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi «Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi Читать дальше 26 мая 2026
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Читать дальше 26 мая 2026
Брагин и Шибанов не вернутся даже через год: 6 сезон «Первого отдела» исправит главную ошибку 5-го – но зрителям от этого не легче Брагин и Шибанов не вернутся даже через год: 6 сезон «Первого отдела» исправит главную ошибку 5-го – но зрителям от этого не легче Читать дальше 26 мая 2026
Брагин и Шибанов будут аплодировать стоя, если наберете в этом тесте 5/5 — назовете сезон «Первого отдела» по одному только кадру? Брагин и Шибанов будут аплодировать стоя, если наберете в этом тесте 5/5 — назовете сезон «Первого отдела» по одному только кадру? Читать дальше 25 мая 2026
«Извозчик» не довез до финиша: новинка НТВ должна была заменить «Первый отдел», но «нудный и мутный», «навозный сериал» «Извозчик» не довез до финиша: новинка НТВ должна была заменить «Первый отдел», но «нудный и мутный», «навозный сериал» Читать дальше 24 мая 2026
Бесит Брагина и львиную долю зрителей НТВ: если бы в «Первом отделе» был Архитектор, им бы стал этот персонаж Бесит Брагина и львиную долю зрителей НТВ: если бы в «Первом отделе» был Архитектор, им бы стал этот персонаж Читать дальше 23 мая 2026
Зашел «Хрустальный» – включайте этот детектив про маньяка: сюжет так захватывает, что «глаз оторвать нельзя» Зашел «Хрустальный» – включайте этот детектив про маньяка: сюжет так захватывает, что «глаз оторвать нельзя» Читать дальше 26 мая 2026
«След Чикатило» уже называют самым тревожным сериалом мая: обведите эти даты в календаре красным, чтобы ничего не пропустить «След Чикатило» уже называют самым тревожным сериалом мая: обведите эти даты в календаре красным, чтобы ничего не пропустить Читать дальше 26 мая 2026
Пока все ждут «Этерну», Okko выпускает совсем другое российское фэнтези про древнее зло в рудниках: «Малахит» стартует уже 12 июня Пока все ждут «Этерну», Okko выпускает совсем другое российское фэнтези про древнее зло в рудниках: «Малахит» стартует уже 12 июня Читать дальше 26 мая 2026
«Маша и Медведь» уже не будут прежними: в голливудской версии мульта героев изменят до неузнаваемости – и не только их «Маша и Медведь» уже не будут прежними: в голливудской версии мульта героев изменят до неузнаваемости – и не только их Читать дальше 25 мая 2026
Следователь по делу Чикатило посмотрел сериал с Нагиевым – поплохело с первой же серии: «Какая чушь!» Следователь по делу Чикатило посмотрел сериал с Нагиевым – поплохело с первой же серии: «Какая чушь!» Читать дальше 25 мая 2026
НТВ запустил «Извозчика», и это поездка в один конец: даже местный Шибанов не спасает новый провал уровня «Кукушонка» НТВ запустил «Извозчика», и это поездка в один конец: даже местный Шибанов не спасает новый провал уровня «Кукушонка» Читать дальше 25 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше