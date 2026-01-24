Белая ворона в мире следователей: у Брагина из «Первого отдела» есть реальный прототип, а фанаты ни сном ни духом

Сериал «Первый отдел» заставил зрителей поверить в почти супергеройский образ следователя, который не боится лезть в самые опасные переделки с пистолетом в руках. Но насколько реален его прототип? Иван Колесников, сыгравший главную роль, раскрыл карты: его Брагин — это собирательный образ, а не портрет конкретного человека. Хотя один настоящий следак все-же вдохновил его.

«Следователи СК в основном не бегают с пистолетом наперевес, они работают в кабинетах, — пояснил актёр. — Какие-то вещи в сериале не как в жизни».

Однако Колесников отмечает, что во время подготовки к роли он встретил уникального следователя в Москве, который и стал одним из ключевых ориентиров.

«Он не сидит на месте, он и на ногах, и за столом. Такие — в меньшинстве, но они есть». Конечно же, обошлось без имен, ведь сотрудник все еще числится в рядах СК.

Таким образом, Брагин — это драматургический собирательный образ: смесь кабинетных сотрудников СК и редких «непосед», которые лично погружаются в каждое дело, выезжают в «поле». Сериал сознательно гиперболизировал эту активность, добавив экшена и напряжения, чтобы создать яркий, запоминающийся образ.