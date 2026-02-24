Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей

Десять серий пятого сезона «Первого отдела» позади, а зрители в недоумении. Любимые актеры всё так же харизматичны, оперативная работа кипит, но после просмотра остается странный осадок: слишком много вопросов к сюжету, слишком мало логики в поступках героев. Собрали главные претензии, которые обсуждают после выхода первых серий.

Шибанов и Брагин всегда были тем тандемом, который вытягивал сериал. В пятом сезоне их отношения дали трещину, и зрители недоумевают: пока Брагин пытался вызволить жену из-за решетки, лучший друг где-то просто отсутствовал, а только брал вдолг.

Офицер вечно без денег, питается шаурмой, ходит в одной и той же кепке годами, за него постоянно расплачивается друг. Хотя друг, между прочим, только недавно вышел на работу после полугодового перерыва, продал квартиру и машину, у него неработающая жена и двое детей. Куда уходят деньги, если не на жизнь, не на девушек, не на рестораны? В сериале этот вопрос повисает в воздухе.

Персонаж Евгения Комарова с каждым сезоном становится всё нелепее. Мужику скоро пятьдесят, а поведение как у подростка, который боится тещи. За кем ни погонится — обязательно получит по голове, будет лежать и охать. Вместо серьезного оперативника — ходячий анекдот.

Отдельная боль зрителей — Максим Брагин. Парень отслужил, сын двух образованных родителей с серьезной работой, но ведет себя так, будто мозги включить — последнее дело. Решил стать самостоятельным, съехал от родителей и сразу вляпался в перевозку сомнительных сумок. Вместо того чтобы открыть и посмотреть, что везет, выбросил сумку в канал, оставил друзей с долгами и побежал спасаться к дяде Мише.

Апофеоз — решение идти работать в ГАИ. Образования нет, стажа нет, привод в полицию есть, зато умеет играть на гитаре. Идеальная кандидатура.

«Сыночка просто бесит. Очень удивило настойчивое желание купить водки аж целых 2 бутылки (будто не в армии был, а лечился от алкоголизма и наконец вышел на свободу). А ведь ему за 20, пора бы и мозгами думать» , — пишут в комментариях.

Складывается ощущение, что сценаристы либо торопились, либо живут в какой-то своей реальности. Почему полковники лично бегают за каждым подозреваемым? В отделе совсем нет молодых сотрудников? Почему жена Брагина только и делает, что страдает и злится по любому поводу? И главное — создатели действительно считают, что так сейчас выглядит работа органов?

Ляпов хватает, и зрители продолжают их собирать. Если вам есть чем дополнить — добро пожаловать в комментарии. А в следующих материалах расскажем об актерах, которые играют в сериале, и о том, что происходит за кадром.

