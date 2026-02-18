Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте

«Первый отдел» вышел на НТВ в 2020 году и с тех пор прочно обосновался в списке любимых детективов россиян. Четвертый сезон отгремел, а пятый стартовал на днях, 16 февраля. И пока зрители гадают, что там с Брагиным и Шибановым, мы попробовали заглянуть за кулисы: туда, где создатели ради правды готовы мерзнуть, мокнуть и перекрывать мосты.

Сценаристы не придумывают преступления из головы. Каждая серия опирается на реальные уголовные дела, а консультанты из Следственного комитета следят, чтобы любая деталь не расходилась с действительностью. Кабинеты, где работают герои, — настоящие ведомственные помещения в Санкт-Петербурге, а не павильонные декорации.

В четвертом сезоне съемочная группа решила не мелочиться. В Красноярске ради одной сцены перекрыли Николаевский мост. Местные жители с удовольствием записались в массовку, чтобы создать натуральную пробку. Просто весь день сидели в машинах, чтобы хотя бы так засветиться в любимом сериале.

Хуже пришлось актерам на натуре. Часть эпизодов снимали на Ладоге, прямо с лодок. А один из самых напряженных моментов — ночью на Финском заливе под ледяным дождем. Иван Колесников вспоминает: мокрые волосы превращались в сосульки за минуту. Но именно это позволило добиться нужной атмосферы.

Еще одна погоня заставила Колесникова и Сергея Жаркова по‑настоящему искупаться в болоте. Дублей было несколько, и с каждым разом выбираться из ледяной воды становилось тяжелее. Но результат того стоил: зритель верит каждому кадру.

Колесников признается: за четыре сезона площадка стала ему почти родным домом. Даже короткий перерыв между съемками пятого и четвертого сезона не уменьшил радости от возвращения. И, похоже, эта химия передается на экран — иначе откуда у «Первого отдела» такие рейтинги.