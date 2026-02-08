Хватит уже пересматривать «Первый отдел»: нашел 3 мини-детектива от того же режиссера – у всех рейтинг 7.4+ (на слуху лишь №1)

Несколько вечеров – и осилите всю тройку.

Если вы выучили наизусть каждый эпизод «Первого отдела» и ждете 8 сезон «Невского», самое время открыть для себя другие работы режиссера Дениса Нейманда. Помимо культовых сериалов НТВ на несколько сезонов, в его карьере есть как минимум три компактных и плотных детектива, которые вы могли пропустить.

3. «Спецкоры» (2024, рейтинг КП: 7.6)

Самый свежий и высокооцененный мини-сериал Нейманда. История журналистов-международников, расследующих политические убийства и государственные заговоры на Ближнем Востоке.

Динамичный и актуальный детектив, где главное оружие – не пистолет, а камера и профессиональная интуиция.

2. «Русские» (2022, рейтинг КП: 7.4)

Шпионская драма в стиле «Американцев», но с российской оптикой. Агенты СВР, работающие под прикрытием семейной пары в Вашингтоне, раскрыты «кротом» и вынуждены бороться за выживание.

Сериал ловко сочетает напряжение охоты со стороны ФБР и острый семейный кризис, где профессиональный долг требует личной измены. Умный и стильный проект, который незаслуженно остался в тени громких премьер.

1. «Трасса смерти» (2017, рейтинг КП: 7.4)

Самый известный из этого списка – жесткий триллер в духе беспощадных 90-х. Банда садистов устраивает ловушки на дороге, убивая и грабя автомобилистов. Расследование ведут следователи в блестящем исполнении Андрея Мерзликина и Сергея Маковецкого.

Это история не столько о поимке преступников, сколько о нарастающей паранойе и всеобщем страхе перед загадочной «Трассой смерти».