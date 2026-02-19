Оповещения от Киноафиши
Вы не замечали, но форма в «Первом отделе» — сплошные отсылки: зрителям показали не случайные детали

19 февраля 2026 09:20
В них скрывается тот самый эффект правды.

«Первый отдел» любят не только за запутанные дела, но и за почти документальную точность. Создатели пользуются консультациями следователей на полную катушку — они даже мелочи вроде орденских планок на кителях согласовывают с профессионалами. И как выяснилось, это не просто контроль, а целая система.

Художница по костюмам Ирина Петрик недавно приоткрыла закулисье: оказывается, для каждой детали гардероба героев нужна сверка с реальными сотрудниками СК. Важно не перепутать звания, правильно разместить награды и учесть все тонкости формы. Иногда приходится выяснять, может ли персонаж с таким-то чином носить ту или иную нашивку.

Но самое интересное начинается, когда съемки проходят в настоящих отделах. Там художники могут часами наблюдать за повседневной жизнью следователей. Как выглядят люди после бессонной ночи? Как мнутся пиджаки, если в них ночуешь на работе? Все эти детали потом переносят на экран.

Мы должны сделать его костюм более "уставшим", таким же как человек, который его носит, — объясняет Петрик.

Поэтому в кадре одежда Брагина и Шибанова не выглядит будто только что из химчистки — она живет, дышит и стареет вместе с героями.

По сути, каждый элемент формы в «Первом отделе» — это одна большая отсылка к реальным сотрудникам Следственного комитета. Маленький, но важный мостик между вымыслом и действительностью, который зритель может не заметить, но который делает сериал особенным.

Ранее мы писали: Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема

Фото: Кадры из сериала «Первый отдел»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
