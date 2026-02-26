Оповещения от Киноафиши
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»

26 февраля 2026 20:37
Детективный сериал получился по-своему уникальным: подобного на таком уровне пока не снимали.

Еще один понедельник – и все. Брагин с Шибановым уходят в долгий-долгий отпуск. 2 марта в 20:00 выйдут 19-20 эпизоды «Первого отдела-5». НТВ долго держал интригу, не называя «преемника» своего главного хита, но теперь, наконец-то, раскрыл карты.

3 марта в 20:00 зрителей ждет «Новая земля». Место действия теперь не очень условный Петербург, а вполне реальный Бердянск. Время действия — настоящее, со всеми вытекающими.

Бывший опер Тимофей Забелин (Александр Константинов) возвращается на малую родину и с порога осознает, что понятия «дом» и «безопасность» теперь живут в разных вселенных.

Проверка машины на наличие взрывчатки перед выездом? Обычное дело. Поимка хулигана? Легко может перерасти в военный рейд. Диверсанты тут не в лесах прячутся, а вполне себе поджидают оперов прямо на месте преступления.

Константинов признается, что работа над детективных сериалом о новых территориях России стала для него настоящим подарком.

«Каждые травинка и холмик, запах морского бриза оставили невероятно приятные впечатления, любые проблемы, которые, по мнению команды, возникали во время съемок, для меня таковыми не являлись, ведь я был дома», — делится актер с «Триикс медиа».

Сценаристы, впрочем, решили не ограничиваться одной лишь производственной экзотикой и подкинули Забелину классическую ловушку. Ввязавшись в расследование, герой сам становится фигурантом дела об убийстве.

Заинтригованы? Мы тоже. До встречи на «Новой земле»!

Ранее мы писали: Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
