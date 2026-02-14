Споры вокруг новых серий «Первого отдела» уже кипят: сериал рискует повторить главную ошибку 4-го сезона

Зрители не теряют надежду, что все еще может наладиться.

Уже 16 февраля на НТВ стартует пятый сезон «Первого отдела». Тридцать (а может всего 20) новых серий, знакомые лица и надежда на то, что создатели не растеряли мастерство.

Предыдущий сезон закончился неожиданным поворотом: жену Юрия Брагина Веру отправили в СИЗО из-за преступления, которое она не совершала. Брагин уволился. Дело прекратили, но настоящего убийцу так и не нашли.

В пятом сезоне герой Ивана Колесникова возвращается. Правда, его прежнее место уже занято, поэтому он соглашается на должность рядового следователя в архиве одного из питерских районов. По сути — это возможность разобраться в делах прошлых лет. В том числе и в том, куда исчез человек, работавший здесь до него.

И тут возникает первая проблема, о которой заговорили зрители еще на стадии анонсов. Среди комментаторов нашлось немало тех, кто знаком с системой изнутри, и их реакция была единодушной: следователь с таким стажем, послужным списком и раскрытыми делами не стал бы соглашаться на архивную ставку.

Ему бы этого никто даже не предложил. Но создатели напоминают: сериал все-таки художественный, а не документальный.

Впрочем, главные опасения фанатов лежат в другой плоскости. Судя по ранним намекам, в новых сериях героев ждут непростые разговоры. И очень не хочется, чтобы эти разговоры перерастали в мелодраму, в конфликты уровня «сам дурак» или, что хуже всего, в рукоприкладство.

Зрители полюбили Брагина и Шибанова за уважительную мужскую дружбу, которая чувствуется даже через экран. Фанаты надеются, что создатели не пойдут по пути искусственных конфликтов и не заставят героев выяснять отношения кулаками.

Хочется, чтобы вернулась харизма отношений Брагина и Шибанова, которая исчезла в четвертом сезоне и за которую первые сезоны так полюбились зрителям.

Режиссер Михаил Вассербаум должен выдержать баланс между драмой и профессионализмом. Плюс традиционное сотрудничество со Следственным комитетом дает надежду, что сценарии по-прежнему будут опираться на реальные дела, а не на пустые разборки.