Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красавица» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Четверо «мушкетеров» вместо дуэта Брагина и Шибанова: НТВ снял достойную замену «Первому отделу»

Четверо «мушкетеров» вместо дуэта Брагина и Шибанова: НТВ снял достойную замену «Первому отделу»

10 февраля 2026 07:29
Четверо «мушкетеров» вместо дуэта Брагина и Шибанова: НТВ снял достойную замену «Первому отделу»

Сюжет классический, надежды — большие.

Пока НТВ заполняет эфир многомесячными повторами «Первого отдела», за кадром готовится к премьере его потенциальный преемник. Новый детективный проект под рабочим названием «Разбойный отдел» сделал очевидную ставку на проверенную формулу успеха — крепкую мужскую дружбу.

Если в первом хите зрители полюбили тандем Брагина и Шибанова, то здесь им покажут четверку «мушкетеров»: сотрудников отдела, которые вместе выросли, учились в милицейской школе и теперь раскрывают тяжелые преступления.

Сюжет строится вокруг расследования нападений на перевозчиков нелегальных денег. Героям предстоит не только вычислить загадочную банду, но и столкнуться с конкуренцией со стороны самих обворованных бандитов.

Четверо «мушкетеров» вместо дуэта Брагина и Шибанова: НТВ снял достойную замену «Первому отделу»

Такая завязка соответствует классическому формату канала, который предпочитает динамичные расследования и узнаваемых героев-профессионалов. В главных ролях — Антон Батырев, Алексей Матошин, Мария Лисовая, Вахтанг Беридзе и Гавриил Федотов. Каст уже получил одобрение части зрителей.

Матошин и Лисовая? Этого достаточно, чтобы начать смотреть. Радует, что главных героев четверо (а не двое, как в "Первом отделе").

Сериал, режиссером которого выступил Сергей Краснов, стартует с 20 серий — ровно столько же было в первом сезоне «Первого отдела». Это сознательный шаг, чтобы не перегружать историю и дать зрителям привыкнуть к новым героям.

Премьера намечена на конец 2026 года. Для поклонников жанра «Разбойный отдел» выглядит безопасной, предсказуемой, но качественной заменой, которая может занять пустующую нишу, пока фанаты ждут продолжения основных франшиз канала.

Фото: Кадры из сериалов «Первый отдел», «Разбойный отдел»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Читать дальше 18 февраля 2026
Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Читать дальше 18 февраля 2026
Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя Читать дальше 17 февраля 2026
Споры вокруг новых серий «Первого отдела» уже кипят: сериал рискует повторить главную ошибку 4-го сезона Споры вокруг новых серий «Первого отдела» уже кипят: сериал рискует повторить главную ошибку 4-го сезона Читать дальше 14 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
«Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» «Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» Читать дальше 18 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Шибанов «беззаботно дрыхнет», пока друг в СИЗО: зрители не простили герою Жаркова эту сцену в «Первом отделе 5» Шибанов «беззаботно дрыхнет», пока друг в СИЗО: зрители не простили герою Жаркова эту сцену в «Первом отделе 5» Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше