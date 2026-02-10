Четверо «мушкетеров» вместо дуэта Брагина и Шибанова: НТВ снял достойную замену «Первому отделу»

Пока НТВ заполняет эфир многомесячными повторами «Первого отдела», за кадром готовится к премьере его потенциальный преемник. Новый детективный проект под рабочим названием «Разбойный отдел» сделал очевидную ставку на проверенную формулу успеха — крепкую мужскую дружбу.

Если в первом хите зрители полюбили тандем Брагина и Шибанова, то здесь им покажут четверку «мушкетеров»: сотрудников отдела, которые вместе выросли, учились в милицейской школе и теперь раскрывают тяжелые преступления.

Сюжет строится вокруг расследования нападений на перевозчиков нелегальных денег. Героям предстоит не только вычислить загадочную банду, но и столкнуться с конкуренцией со стороны самих обворованных бандитов.

Такая завязка соответствует классическому формату канала, который предпочитает динамичные расследования и узнаваемых героев-профессионалов. В главных ролях — Антон Батырев, Алексей Матошин, Мария Лисовая, Вахтанг Беридзе и Гавриил Федотов. Каст уже получил одобрение части зрителей.

Матошин и Лисовая? Этого достаточно, чтобы начать смотреть. Радует, что главных героев четверо (а не двое, как в "Первом отделе").

Сериал, режиссером которого выступил Сергей Краснов, стартует с 20 серий — ровно столько же было в первом сезоне «Первого отдела». Это сознательный шаг, чтобы не перегружать историю и дать зрителям привыкнуть к новым героям.

Премьера намечена на конец 2026 года. Для поклонников жанра «Разбойный отдел» выглядит безопасной, предсказуемой, но качественной заменой, которая может занять пустующую нишу, пока фанаты ждут продолжения основных франшиз канала.