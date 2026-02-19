«Детский сад, штаны на лямках»: оценка 8.2 не уберегла «Первый отдел 5» от глупых ляпов о СК

Первые серии пятого сезона «Первого отдела» (оценка 8.2 на КП) оставили зрителей в недоумении. Сценарист Андрей Тумаркин, «загнавший» в финале четвёртого сезона Веру Брагину в СИЗО, с трудом нашёл способ выпустить её обратно. Но то, как это сделано, вызвало шквал критики.

Поверить в то, что местные полковники затевают упорную тяжбу с прибывшим из Москвы генералом, зрителям оказалось затруднительно. Однако дальше их ожидали куда более невероятные сценарные «изыски».

Написавший рапорт из-за жены полковник Брагин ходит по сомнительным заведениям, где активно употребляет горячительное. Он даже додумался продать свой годовалый «КИА Соренто» — от безденежья. И надо же такому случиться: спокойно идущего домой солидного мужчину нагоняет патрульная машина, и он оказывается в полиции.

Далее, согласно малопредсказуемой фабуле, Брагин разрабатывает план по освобождению супруги, основанный на дискредитации местных офицеров. И каково же было всеобщее удивление, когда на экране возникла сама экс-возлюбленная Шибанова — загадочная сотрудница спецслужб Елена Ракитина. Именно она возглавила захват провинившихся сотрудников.

Зрители в соцсетях не скупятся на эмоции. «Меня просто покоробила сцена, где Брагин ночью звонит Шибанову из полиции, просит его помочь, а тот приезжает только утром. Это как-то очень странно», — возмущается Татьяна Гречко. Другой комментатор добавляет: «Экс-судью, члена Адвокатской палаты, супругу важняка СК легко арестовывают по делу двадцатилетней давности на основании мутных показаний. А потом не менее легко освобождают. Это что за игрушки с серьёзными людьми?»

Люди пишут, что смотреть серии было дискомфортно, герои в пятом сезоне начали вести себя странно. Шибанов, к примеру, постоянно хамит коллегам, Вера ведет себя словно мегера.

Сергей Гусев обращает внимание на юридические нестыковки: «Гаспаров служит в управлении СК по Ленинградской области. Поскольку Вера — адвокат, уголовное дело против неё следователь не может возбудить, это только руководитель подразделения СК по субъекту федерации. И нафига ему бодаться с центральным аппаратом? Детский сад, штаны на лямках».

Происходящее зрители сравнивают с мыльной оперой, но никак не сериалом про сотрудников СК, снятый с их позволения. Одна из фанаток подвела итог, который получил массу лайков: сперва «Первый отдел» захватывал и выглядел правдоподобно, но с ростом количества выдумок стал напоминать ахинею.

Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов.