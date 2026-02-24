Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии

История семьи Брагиных в пятом сезоне «Первого отдела» явно не идёт к быстрой развязке. В обсуждениях уже оформились три самых ходовых сценария, чем всё может закончиться.
Версия первая: Веру выведут из-под удара
Большинство зрителей сходятся во мнении — Веру в итоге оправдают, а её муж спокойно вернётся на своё рабочее место, жизнь у них наладится.
«Вера не убийца и фальшак уже вскрылся, по фильму вернётся Брагин в "Первый отдел"», — пишут в комментариях.
Версия вторая: последствия всё равно ударят по семье
Часть зрителей хоть и допускает, что с Верой проблема разрешиться успешно, полагают, что это негативно отразится на Юрии, его карьере и репутации.
«Не видать Брагину "Первый отдел"…», — переживают поклонники.
Многие уверены, что давление на героя только начинает усиливаться, дальше будет только хуже.
«Ну не любит начальство умных и успешных, слили полковника Брагина…», — пишут в обсуждениях.
Версия третья: интригу оставят на потом
Третья версия — самая прагматичная. Часть аудитории считает, что историю вообще не закроют в этом сезоне и сделают это сознательно, чтобы подогреть интерес к будущей, шестой части, проекта НТВ.
«Сколько мы ещё сезонов увидим при таких рейтингах?» — задаются вопросом зрители.
Увы, но такая «жвачка» нравится далеко не всем. Людям хочется более динамичного развития событий и более скорых развязок сюжетных линий.
«Я смотрю, но поймала себя на том, что скучно стало(((», — признаются в комментариях.