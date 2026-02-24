Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии

Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии

24 февраля 2026 17:38
"Первый отдел"

Пока сценаристы тянут паузу, аудитория уже почти расписала финал сама.

История семьи Брагиных в пятом сезоне «Первого отдела» явно не идёт к быстрой развязке. В обсуждениях уже оформились три самых ходовых сценария, чем всё может закончиться.

Версия первая: Веру выведут из-под удара

Большинство зрителей сходятся во мнении — Веру в итоге оправдают, а её муж спокойно вернётся на своё рабочее место, жизнь у них наладится.

«Вера не убийца и фальшак уже вскрылся, по фильму вернётся Брагин в "Первый отдел"», — пишут в комментариях.

Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии

Версия вторая: последствия всё равно ударят по семье

Часть зрителей хоть и допускает, что с Верой проблема разрешиться успешно, полагают, что это негативно отразится на Юрии, его карьере и репутации.

«Не видать Брагину "Первый отдел"…», — переживают поклонники.

Многие уверены, что давление на героя только начинает усиливаться, дальше будет только хуже.

«Ну не любит начальство умных и успешных, слили полковника Брагина…», — пишут в обсуждениях.

Версия третья: интригу оставят на потом

Третья версия — самая прагматичная. Часть аудитории считает, что историю вообще не закроют в этом сезоне и сделают это сознательно, чтобы подогреть интерес к будущей, шестой части, проекта НТВ.

«Сколько мы ещё сезонов увидим при таких рейтингах?» — задаются вопросом зрители.

Увы, но такая «жвачка» нравится далеко не всем. Людям хочется более динамичного развития событий и более скорых развязок сюжетных линий.

«Я смотрю, но поймала себя на том, что скучно стало(((», — признаются в комментариях.

Фото: Кадр из сериала "Первый отдел"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
«Похоже на 90-е»: в новом сезоне «Первого отдела» зрители разглядели криминальные драмы о «лихих» «Похоже на 90-е»: в новом сезоне «Первого отдела» зрители разглядели криминальные драмы о «лихих» Читать дальше 1 марта 2026
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти Читать дальше 28 февраля 2026
«Сезон отстой, а последние серии тухляк»: НТВ поспешил с «Первым отделом 5», но людей не насмешил «Сезон отстой, а последние серии тухляк»: НТВ поспешил с «Первым отделом 5», но людей не насмешил Читать дальше 3 марта 2026
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи Читать дальше 2 марта 2026
«Антона Васильева не хватает», «Хорош даже Янковский»: зрители схлестнулись из-за актёров в сериале «Резервация» «Антона Васильева не хватает», «Хорош даже Янковский»: зрители схлестнулись из-за актёров в сериале «Резервация» Читать дальше 1 марта 2026
В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень Читать дальше 1 марта 2026
«Полное разочарование»: на финал 5-го сезона «Первого отдела» для Брагина приберегли сложное дело — но фанаты уже и этому не рады «Полное разочарование»: на финал 5-го сезона «Первого отдела» для Брагина приберегли сложное дело — но фанаты уже и этому не рады Читать дальше 28 февраля 2026
«Живут в мире единорогов»: замену «Первого отдела» на НТВ зрители уже сравнили с культовой «Ликвидацией» – но есть и ложка дегтя «Живут в мире единорогов»: замену «Первого отдела» на НТВ зрители уже сравнили с культовой «Ликвидацией» – но есть и ложка дегтя Читать дальше 4 марта 2026
«Меня помоями облили в зале»: Майков разнес до основания скандальный шедевр Балабанова о маньяке «Меня помоями облили в зале»: Майков разнес до основания скандальный шедевр Балабанова о маньяке Читать дальше 4 марта 2026
Первым российским сериалом Netflix был вовсе не «Метод»: этот проект за $1 млн стал популярнее «Черного зеркала» и «невероятно впечатлил» иностранцев Первым российским сериалом Netflix был вовсе не «Метод»: этот проект за $1 млн стал популярнее «Черного зеркала» и «невероятно впечатлил» иностранцев Читать дальше 4 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше