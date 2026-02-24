Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии

Пока сценаристы тянут паузу, аудитория уже почти расписала финал сама.

История семьи Брагиных в пятом сезоне «Первого отдела» явно не идёт к быстрой развязке. В обсуждениях уже оформились три самых ходовых сценария, чем всё может закончиться.

Версия первая: Веру выведут из-под удара

Большинство зрителей сходятся во мнении — Веру в итоге оправдают, а её муж спокойно вернётся на своё рабочее место, жизнь у них наладится.

«Вера не убийца и фальшак уже вскрылся, по фильму вернётся Брагин в "Первый отдел"», — пишут в комментариях.

Версия вторая: последствия всё равно ударят по семье

Часть зрителей хоть и допускает, что с Верой проблема разрешиться успешно, полагают, что это негативно отразится на Юрии, его карьере и репутации.

«Не видать Брагину "Первый отдел"…», — переживают поклонники.

Многие уверены, что давление на героя только начинает усиливаться, дальше будет только хуже.

«Ну не любит начальство умных и успешных, слили полковника Брагина…», — пишут в обсуждениях.

Версия третья: интригу оставят на потом

Третья версия — самая прагматичная. Часть аудитории считает, что историю вообще не закроют в этом сезоне и сделают это сознательно, чтобы подогреть интерес к будущей, шестой части, проекта НТВ.

«Сколько мы ещё сезонов увидим при таких рейтингах?» — задаются вопросом зрители.

Увы, но такая «жвачка» нравится далеко не всем. Людям хочется более динамичного развития событий и более скорых развязок сюжетных линий.