Коротенький детектив с Маковецким оказался идеальным аперитивом перед финалом «Первого отдела 5»: «Без пошлости и чернухи»

Всего 16 серий – и пусть Брагин с Шибановым подождут.

Пятый сезон «Первого отдела» ушел на длинные выходные, и уже второй день ожидания ощущается, как маленькая вечность – а впереди еще и третий! Самое время переключиться на историю, совсем не похожую на рутинные «ментовские будни», а уходящую в сторону мистики, психологии и красивых загадок.

Сериал «Тайна Лилит» 2021 года, на мой взгляд, идеальный кандидат. На «Кинопоиске» у него крепкие 7.5, а на вторых ролях здесь Сергей Маковецкий, что уже само по себе гарантия качества.

В центре сюжета – Лера Горская, она же Лилит, звезда популярного шоу, где она демонстрирует невероятные способности. Зрители уверены: у девушки настоящий дар. Но очередное задание оборачивается кошмаром.

В заброшенном колодце Лера находит тело убитой студентки профессора Молочного (того самого Маковецкого). Полиция во главе с капитаном Рощиным начинает расследование, а Лера оказывается втянута в опасную игру – убийца намекает, что знает ее главную тайну.

Сериал цепляет не столько детективной линией, сколько атмосферой и запоминающимися героями.

«Прекрасный мягкий, без пошлости и чернухи, при этом продуманный до мелочей и эпизодических персонажей сериал», – делятся впечатлениями редкие зрители.

«Сериал спасал меня в минуты отчаяния и неверия в возможность новой любви», – дополняют россияне.

В общем, пока Брагин и Шибанов отдыхают, самое время окунуться в мистический детектив с хорошим актерским составом и теплой атмосферой.

Ранее мы писали: Этот криминальный сериал с оценкой 8.3 россияне считают культовым: не «Невский» или «Первый отдел» – они не попали даже в топ-5