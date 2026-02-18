Шибанов «беззаботно дрыхнет», пока друг в СИЗО: зрители не простили герою Жаркова эту сцену в «Первом отделе 5»

Люди не поняли странного поведения Шибанова в тот момент, когда его друг был в беде.

«Первый отдел 5» только стартовал, а зрители уже вовсю обсуждают новый сезон сериала в Сети. Многих покоробили изменения в характерах и поведении героев, но особенно зацепил эпизод с Михаилом Шибановым, который странно повел себя по отношению к другу.

Так друзья не поступают

В первых сериях пятого сезона Юрий Брагин оказывается в ситуации, где каждая минута на счету: жена в СИЗО, давление со всех сторон, вокруг люди, которые явно играют не по правилам. Казалось бы, именно в такой момент рядом должен быть тот самый Шибанов, напарник, товарищ, человек, с которым они прошли через весь сериал.

Но вместо этого зрители видят сцену, где герой Сергея Жаркова спокойно спит. Автор дзен-канала Мир современного кино заметил, что этот момент не просто удивил, а покоробил, назвав поведение Михаила Шибанова «неадекватным».

«Вначале он усомнился в невиновности Веры. А затем, когда понадобилась его реальная помощь оказавшемуся за решеткой лучшему другу, он продолжал беззаботно дрыхнуть до утра на своем диване. Разве так поступают настоящие друзья? Или он забыл, как рисковал его друг Брагин, пытаясь спасти его, когда он был объявлен в федеральный розыск?» - написал автор.

Комментаторы отреагировали почти единодушно. Люди пишут, что смотреть на это просто неприятно. Как человек мог так преобразиться? Брагин рисковал ради друга не раз, а тут - тишина и умиротворение на диване.

Сцена вызывает только смех

В Сети это поведение зрители назвали «нелепым» и даже «обидным». Некоторые зрители уверены: сценаристы специально сделали Шибанова более равнодушным, чтобы показать разлад в дружбе.

«Сцена, когда друг томится в неволе, а Шибанов сладко спит вызывает только смех», - возмущается один из комментаторов.

Другие добавляют, что подобный момент ломает образ персонажа. Шибанов всегда был резким, прямым, иногда неуправляемым, но не равнодушным.

Шибанов изменился, и зрители это заметили

Часть аудитории замечает, что герой стал раздражать. И не только из-за сцены с невозмутимым сном. По мнению зрителей, в пятом сезоне он выглядит уставшим, отстраненным и будто потерявшим прежнюю связь с Брагиным.

«Конечно это поведение "лучшего друга". А посиди-ка ты, Юрочка, в застенке хоть ночку», - иронизируют в комментариях.

При этом сам Брагин по-прежнему вызывает симпатию, и на его фоне Шибанов выглядит особенно спорно.

Публика привыкла, что «Первый отдел» держится не только на сюжетах о расследованиях, но и на дружбе героев. Поэтому сцена, где один спасает семью, а второй спит, воспринимается как предательство.