Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Амулет зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня

Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня

17 февраля 2026 09:25
Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня

Зрители уже давно решили за сотрудника органов.

Четвертый сезон «Первого отдела» закончился давно, пятый на носу, а нервные тики у фанатов остались. Потому что создатели сериала подкинули нам любовный треугольник, в котором все углы острые и больные.

С одной стороны — Лена, сотрудница ФСБ, которую Миша оплакивал весь сезон, таская красные розы на фальшивую могилу. С другой — Таня, журналистка, которая ворвалась в жизнь Шибанова как ураган и попыталась взять его измором, любовью и настойчивым предложением ключей от квартиры. Разбираемся, кто кого и, главное, зачем.

Начнем с той, ради которой Шибанов чуть не спился с горя. Лена — сотрудница подразделения Боброва, с которой у Миши случился роман под прикрытием. Роман, поначалу несерьезный, но внезапно ставший роковым. И вот тут возникает вопрос: если ты женщина-чекист, если ты видишь, что мужик в тебя влюблен по уши, если ты сама вроде как не равнодушна — какого черта ты позволяешь руководству инсценировать свою смерть?

Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня

Она знала, что Михаил будет горевать, носить цветы на могилу, разговаривать с надгробием. И она это допустила. А когда спустя время они встретились вживую, первым делом упрекнула Мишу в том, что он завел другую. Лицемерно, как справедливо заметили зрители, любящая женщина так не поступает.

Теперь про Таню. Таня — журналистка, известная, популярная, хорошая. Все друзья, включая Брагина, твердят: «Миша, это твой шанс, бери, пока дают».

Таня врывается в жизнь Шибанова как женщина-стихийное бедствие. Она только что развелась с мужем (ради Миши, между прочим), и теперь у нее цель номер один — окольцевать оперативника любой ценой. Причем окольцевать быстро, громко и желательно с банкетом в «Праге».

Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня

Проблема в том, что Миша еще не отошел от потери Лены. У него траур, депрессия и полное непонимание, как жить дальше. Зрители разделились: одни считают Таню спасительным кругом, другие слишком навязчивой и единоличницей.

Мнение зрителей из соцсетей разделились: «Таня хоть готова подставить плечо. А Лена — это мираж, за которыми Шибанов гоняется годами». Но есть и те, кто считает, что с Леной у Миши была настоящая химия, а Таня — просто попытка заткнуть дыру в сердце.

Как бы там ни было, четвертый сезон закончился на том, что Миша снова смотрит в сторону Лены. Но вопрос: надолго ли? И главное — что скажет Таня, когда поймет, что ее использовали. Увидим в новом сезоне.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Читать дальше 18 февраля 2026
Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Читать дальше 18 февраля 2026
«"Задавили" на последнем этапе»: пересъемки не спасут «Первый отдел 5» от главной проблемы «"Задавили" на последнем этапе»: пересъемки не спасут «Первый отдел 5» от главной проблемы Читать дальше 18 февраля 2026
«Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп «Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп Читать дальше 18 февраля 2026
«Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу «Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу Читать дальше 17 февраля 2026
Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше