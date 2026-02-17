Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня

Четвертый сезон «Первого отдела» закончился давно, пятый на носу, а нервные тики у фанатов остались. Потому что создатели сериала подкинули нам любовный треугольник, в котором все углы острые и больные.

С одной стороны — Лена, сотрудница ФСБ, которую Миша оплакивал весь сезон, таская красные розы на фальшивую могилу. С другой — Таня, журналистка, которая ворвалась в жизнь Шибанова как ураган и попыталась взять его измором, любовью и настойчивым предложением ключей от квартиры. Разбираемся, кто кого и, главное, зачем.

Начнем с той, ради которой Шибанов чуть не спился с горя. Лена — сотрудница подразделения Боброва, с которой у Миши случился роман под прикрытием. Роман, поначалу несерьезный, но внезапно ставший роковым. И вот тут возникает вопрос: если ты женщина-чекист, если ты видишь, что мужик в тебя влюблен по уши, если ты сама вроде как не равнодушна — какого черта ты позволяешь руководству инсценировать свою смерть?

Она знала, что Михаил будет горевать, носить цветы на могилу, разговаривать с надгробием. И она это допустила. А когда спустя время они встретились вживую, первым делом упрекнула Мишу в том, что он завел другую. Лицемерно, как справедливо заметили зрители, любящая женщина так не поступает.

Теперь про Таню. Таня — журналистка, известная, популярная, хорошая. Все друзья, включая Брагина, твердят: «Миша, это твой шанс, бери, пока дают».

Таня врывается в жизнь Шибанова как женщина-стихийное бедствие. Она только что развелась с мужем (ради Миши, между прочим), и теперь у нее цель номер один — окольцевать оперативника любой ценой. Причем окольцевать быстро, громко и желательно с банкетом в «Праге».

Проблема в том, что Миша еще не отошел от потери Лены. У него траур, депрессия и полное непонимание, как жить дальше. Зрители разделились: одни считают Таню спасительным кругом, другие слишком навязчивой и единоличницей.

Мнение зрителей из соцсетей разделились: «Таня хоть готова подставить плечо. А Лена — это мираж, за которыми Шибанов гоняется годами». Но есть и те, кто считает, что с Леной у Миши была настоящая химия, а Таня — просто попытка заткнуть дыру в сердце.

Как бы там ни было, четвертый сезон закончился на том, что Миша снова смотрит в сторону Лены. Но вопрос: надолго ли? И главное — что скажет Таня, когда поймет, что ее использовали. Увидим в новом сезоне.