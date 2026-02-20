«Пробили дно»: «Первый отдел 5» разочаровал россиян всего за пару серий – вопросов куча, но вовсе не к сюжету

20 февраля 2026 15:13
Кадры из сериала «Первый отдел»

«Киноафиша» выяснила, что же пошло не так.

В двух стартовых сериях «Первого отдела 5» Шибанов оказывается в эпицентре криминальной войны между местными авторитетами, пока Брагин пытается доказать невиновность жены. У нового сезона хитового детектива НТВ великолепная завязка, но… катастрофический звук.

По крайней мере, в этом уверена часть зрителей, успевшая посмотреть первые эпизоды еще до премьеры на НТВ. В соцсетях авторов сериала, «Триикс Медиа», публика жалуется на проблемы, которых раньше не было и близко.

«Это же надо было так испоганить сериал. Посмотрел первые две серии, звук и озвучка пробили дно, безэмоционально и монотонно», «Я посмотрела, согласна с вами. Со звуком какая-то беда, я не поняла половину диалогов».

Недовольные зрители настаивают, что проблема, якобы, в самих актерах, а также в монтажере звука. Дескать, Колесников, Жарков и их коллеги на студии «просто сидят и бубнят текст», не совпадающий с их губами в кадре.

«Это как смотреть немое кино со звуком поверх. Ощущение такое, что актеров озвучивал ИИ!».

Саунд-дизайнер и звукорежиссер постпродакшн Ната Михайлова в беседе с порталом «Киноафиша» заявила, что у создания сериалов для ТВ действительно есть особая специфика в работе со звуком, ведь мастеринг имеет свои характерные особенности:

«Даже хорошо сведенный материал можно "задавить" на последнем этапе производства настройки уровней громкости и динамики специально для ТВ».

А значит, если ту же проблему зрители заметят в следующих сериях «Первого отдела», они уже знают, к кому должны возникнуть вопросы.

Справедливости ради, я посмотрел первый эпизод пятого сезона по НТВ и странностей не заметил вовсе. А вы?

Фото: Кадры из сериала «Первый отдел»
Алексей Плеткин
