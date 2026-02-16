«Шибанову уже придумали дочь - что дальше?»: почему «Первый отдел» в 5 сезоне рискует зайти не туда

Сериал НТВ начнётся со дня на день на НТВ.

Пятый сезон «Первого отдела» стартует 16 февраля на НТВ и платформе ИВИ, но зрители уже сейчас обсуждают его сценарные ходы. Прочитав анонс серий, публика узнала, что у Михаила Шибанова в картине неожиданно возникнет внебрачная дочь.

Судя по всему, она окажется не из «тихих» и быстро попадет в криминальную историю. Реакция публики последовала соцсетях моментально: «Шибанову уже придумали дочь - что дальше?»

Сам по себе такой ход не редкость для детективов. Но «Первый отдел» всегда держался на другом - расследованиях, службе, жесткой логике и связке Брагина с Шибановым. А семейные тайны зрители воспринимали как фон, а не как главную часть картины.

Теперь же интрига смещается: вместо новых дел обсуждают, зачем сценаристы вводят «дочь», да еще и с драмой. И главный страх здесь простой: подобные линии быстро разрастаются. Сегодня - подросток, завтра - конфликты, поиски, обиды и попытки «спасти семью», а расследования уходят на второй план.

Как написал автор дзен-канала «Мир современного кино», многие российские сериалы в последние годы начинают добавлять личные линии, чтобы растянуть сезоны. Поэтому появление «дочери Шибанова» часть аудитории восприняла как тревожный сигнал.

Зрители не против эмоций, но запрос у них понятный: пусть личная история будет дополнением, а не заменой криминалу. Если «Первый отдел» уйдет в мелодраму, это уже будет совсем другой сериал.