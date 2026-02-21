Оповещения от Киноафиши
«Как ее только Юра терпит»: сцены с Верой из «Первого отдела 5» зрители с трудом досматривают

21 февраля 2026 16:11
Необоснованная агрессия героини уже всех раздражает.

Зрители пятого сезона «Первого отдела» разделились на два лагеря, и война идёт в комментариях под сериями. Главный объект споров — Вера Брагина, которая в новом сезоне кого-то бесит, кого-то умиляет, а кто-то вообще не понимает, о чём речь.

Часть зрителей в шоке: героиня превратилась в монстра. «Она злая как женщина, очень», — пишут на форумах, припоминая сцену, где Вера выбивает телефон из рук дочери.

«Ничем не мотивированная агрессия», — возмущаются комментаторы. Ксюша, по их мнению, не виновата в Вериных проблемах, а мать срывается на ней просто потому, что может. «Как ее только Юра терпит», — удивляются зрители.

Другие встают на защиту героини и недоумевают: вы вообще тот же сериал смотрите?

«Зачем вы из Веры монстра делаете? — вопрошают они. — Вера в сложной ситуации с Муштаковым, места себе не находит. Ей угрожают, собаку убили, а тут дочь упорно не отвечает, кто звонит. Она на нервах, не задумываясь выбивает этот телефон, как какое-то зло». И добавляют: телефон разбился случайно, просто оттолкнула, и он упал. Не надо из мухи слона раздувать.

Третьи вообще отрицают какую-либо агрессию. По их мнению, Веру в этом сезоне как подменили — сплошные нежности, с мужем разговаривает с полуулыбкой. И это логично: после отсидки человек многое переосмысливает.

Особо горячие обсуждения вызвала сцена с телефоном. Одни уверены, что Ксюша просто хотела сделать сюрприз — Макс звонил из армии. Другие парируют: «А этой Ксюше трудно было сказать, что это Макс звонит? Мать ее три раза спросила кто. Надо было быть умнее и просто ответить на простой вопрос».

В общем, Вера Брагина в пятом сезоне выполняет важную функцию — раздражает и вызывает жаркие спорты. Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова».

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
