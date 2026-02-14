Вера в СИЗО, криминальная война и новый серийник: что случится в первых 10 сериях «Первого отдела 5»

Оповещения от Киноафиши
14 февраля 2026 21:29
«Первый отдел»

В новом сезоне «Первого отдела» героям сразу придётся выбираться из чужих ловушек.

Премьера «Первого отдела» (5 сезон) назначена на 16 февраля (НТВ и платформа ИВИ), но содержание первых десяти серий уже можно найти в Сети. Например, его опубликовал канал «Телеобозрение» во «ВКонтакте».

И начинается всё с удара по семье Брагиных: Вера оказывается в СИЗО по делу о двойном убийстве двадцатилетней давности, а Брагин сталкивается с давлением следователя Гаспарова. Ниже будут спойлеры, так что если вы не готовы узнать содержание серий, советуем воздержаться.

1-2 серии

Пока Брагин пытается доказать невиновность жены, в городе разгорается война между авторитетами Корытиным и Цыганом. После гибели сына Корытина начинается открытая охота. Брагин находит фото Веры и Нины Серегиной, поразительно похожих друг на друга, а в провинции вскрывается фальсификация опознания.

3-4 серии

Вера возвращается домой, но её уже обсуждают в СМИ. Шибанов берётся за серийного преступника, который опаивает и грабит женщин. Параллельно пенсионер Иноземцев берёт в заложницы девочку и требует переговоров с Брагиным. В итоге Брагин принимает предложение о работе в районном отделе.

5-6 серии

В сюжет входит линия Липецка (2012): убийство в казино и украденный выигрыш. В настоящем Макс возвращается из армии, Вера теряет работу, а у семьи блокируют карты из-за долгов. Брагин расследует смерть Черкашина и находит след от удара шилом. Параллельно Хабиров убивает женщину и скрывается.

7-10 серии

Находят тела пропавших рыбаков, Брагины переезжают в спальный район, а ФСБ задерживает Панкратьева за коррупцию. Шибанов выходит на Гвоздева, появляется линия с Алиной, а Ракитина находит свидетеля, который опознаёт Веру по старому делу.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анна Адамайтес
