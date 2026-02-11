Ждете премьеру «Первого отдела 5» на НТВ? График и время выхода серий уже известны, теперь не пропустите

Оповещения от Киноафиши
11 февраля 2026 14:44
Пересмотреть 4-й сезон уже не успеете. 

Наконец-то названа дата главной телевизионной премьеры сезона! На НТВ подтвердили, что показ пятого сезона сериала «Первый отдел» стартует 16 февраля. Первую неделю зрители смогут смотреть по две новые серии каждый вечер.

Вот как будет выглядеть расписание на телеканале:

Дата Время Название
16 февраля (пн) 20:00 «Первый отдел 5»
17 февраля (вт) 20:00 «Первый отдел 5»
18 февраля (ср) 20:00 «Первый отдел 5»
19 февраля (чт) 20:00 «Первый отдел 5»
20 февраля (пт) 20:00 «Первый отдел 5»
21 февраля (сб) 20:00 «Первый отдел 5»
22 февраля (вс) 20:00 «Первый отдел 5»

В сюжете грядущего сезона полковник Брагин (Иван Колесников) неожиданно становится обычным следователем в районе Санкт-Петербурга. Поклонники гадают, как долго продлится это понижение и когда герой вновь объединится со своим боевым товарищем в исполнении Сергея Жаркова.

Новый сезон займёт в эфире место прошлогоднего «Первого отдела 4». Телеканал анонсирует его как самое ожидаемое событие не только сезона, но и всего года. Остаётся надеяться, что пятая часть вернётся в хорошей форме и зайдет зрителям.

Когда именно выйдут все тридцать серий — единым блоком или с перерывом — станет известно позже, когда график появится на платформе ИВИ. Ждать начала осталось совсем немного!

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Игорь Мустафин
