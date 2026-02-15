Оповещения от Киноафиши
«Первый отдел 5» на носу, но зрители уже недовольны: публику насторожили 3 момента

15 февраля 2026 12:48
«Первый отдел»

Главный хит НТВ еще не стартовал, а фанаты уже спорят о формате сезона, логике сюжета и сценарных решениях.

Пятый сезон «Первого отдела» стартует 16 февраля на НТВ, а также на онлайн-платформе ИВИ. На данный момент зрители успели изучить только анонсы сериала, но они уже смогли разозлить народ.

Путаница с количеством серий

Первое, что смутило зрителей, это странная история с количеством эпизодов. В одних источниках фигурируют 30 серий, в других - 20. На ИВИ, например, указано именно 20.

Однако часть аудитории полагает, что сериал просто-напросто не отснят до конца. Например, автор дзен-канала «Мир современного кино» считает, что сначала покажут 20 серий, а оставшиеся 10 выпустят позже. По его мнению, это может привести к паузе в показе на самом интересном месте и зрителей такая перспектива заранее раздражает.

Вопросы к сюжету

По анонсам известно, что Брагин вернется в систему уже в качестве обычного следователя и начнет разбирать архивные дела. В теории это выглядит логично, но часть аудитории сомневается, что такая перестановка вообще возможна в реальной структуре.

В комментариях пишут, что следователя с таким опытом «никто бы не отправил» в подобный формат работы. Даже если сериал художественный, зрителям важно, чтобы он не превращался в сказку.

Страх, что сериал свернет в мелодраму

Третий момент - опасения, что «Первый отдел» начнет уходить в личные линии вместо расследования криминальных дел. К примеру, зрителей насторожила аннсированная история про внебрачную дочь Шибанова, которая к тому же как-то будет связана с преступным миром. Часть аудитории полагает, что вместо сильного криминального сезона теперь начнут раскручивать мелодраму.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анна Адамайтес
1 комментарий
