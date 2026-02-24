Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон

Если вы вдруг тоже смотрели хит НТВ по принципу «на безрыбье» – исправляем ситуацию.

«Первый отдел» я никогда не считал шедевром и включал сугубо фоном: уборка, готовка, ноутбук на коленях – чтобы что-то бубнело. И даже при таком рассеянном просмотре глаз цеплялся за шаблоны: убийство многолетней давности, внезапно всплывшая улика, коррумпированный чиновник в финале.

Брагин – правильный до скрежета зубов, Шибанов – вечный грубоватый друг. Все по накатанной. Повторить, взболтать, перемешать.

Но вот пятый сезон ушел на «длинные выходные» – из-за 23 февраля следующие серии пришлось ждать три дня. И в этой паузе я открыл для себя «Босха».

Семь сезонов, Лос-Анджелес, детектив, который не бегает с пистолетом наперевес, а сидит в машине, пьет кофе и думает. И после него возвращаться к Брагину с Шибановым уже не хочется. Совсем.

Гарри Босх – не супермен. У него ПТСР после Вьетнама, бывшая жена, дочь, с которой он учится общаться, и работа, которая не терпит компромиссов. Он не находит улики по щелчку – он впахивает, ходит по кругу, спорит с прокурорами и иногда проигрывает.

В «Первом отделе» правосудие торжествует почти что всегда. В «Босхе» убийца может уйти, потому что адвокат умнее, а улики собрали с нарушением.

«Босх» закрылся после седьмого сезона, и это правильно. История рассказана, поставлена точка (спин-офф – это все же спин-офф). А «Первый отдел», с такими-то рейтингами, наверняка будут продолжать бесконечно. Но мне на это теперь, честно говоря, все равно.

