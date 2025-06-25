«Эфирная диарея»: этот сериал с Колесниковым зрители прозвали «позором российского кино» — рейтинг в 5 раз хуже, чем у «Первого отдела»

Артист сыграл здесь далеко не ключевую роль, которой хватило, чтобы подпортить его послужной список.

Иван Колесников блистает в «Первом отделе», а вот его ранние работы не всегда выглядят столь безупречно. Один из самых ярких провалов в карьере актёра — сериал «Обручальное кольцо», который зрители называют не иначе как «эфирной диареей». И, судя по отзывам, не зря.

800 серий чистого абсурда

Этот многосерийный марафон стартовал в 2009 году и умудрился растянуться на более чем 800 (!) серий. По сюжету, всё начиналось как мелодрама — с интриг, предательств, поисков любви. Но уже после двухсотой серии, пишут зрители, сценарий словно «начал писать человек с амнезией».

Фантастика вместо драмы

Персонажи «воскресают из мёртвых», дети взрослеют за неделю, а главная героиня за несколько сезонов успевает сменить пятерых мужчин, в том числе ожившего бывшего.

«Это не мелодрама, это фэнтези-фарс», — резюмирует один из комментаторов.

Падение в безвкусицу

Сюжетные несостыковки — лишь вершина айсберга. Как отмечают зрители, после смены режиссёра сериал и вовсе обрушился в пропасть безвкусицы.

«Героиня ходит с космическим НИЧЕМ на голове, будто её укладывали микроволновкой. Мои глаза! Я когда первый раз увидела, обматерилась, перемотала, затем ещё раз обматерилась. Так можно и психологическую травму получить», — жалуется один из зрителей.ую

Костюмы — мятые, грим — условный, освещение — за копейки. Все эти детали создают ощущение тотальной небрежности и дешёвки.

Актёры не знают, как играть

Впрочем, обиднее всего — актёрская игра. Обозреватели безжалостны:

«Если бы актёров не было вообще, сериал бы ничего не потерял».

Колесников, кстати, сыграл здесь абсолютно второстепенную роль, а потому не смог спасти проект — он здесь просто теряется на фоне безвкусицы.

Музыка, которую хочется выключить

Даже музыка не радует. «Кроме кривого сюжета в сериале ещё ужасный саундтрек, наверное, один из худших какие я когда-либо слышал», — отмечают в рецензиях. Один-единственный заедающий трек на весь сезон, без малейшей попытки атмосферности.

Рейтинги — как приговор

Ни атмосферы, ни эмоций — только повторяющиеся фразы, картонные диалоги и ощущение, что «это снимается лишь бы что-то шло в эфире». На «КиноПоиске» у «Обручального кольца» всего 1.7 балла — почти в пять раз ниже, чем у «Первого отдела» с его приличными 8.1.

И если последний уверенно входит в число лучших российских детективов-процедуралов последнего времени, то «Кольцо» остаётся памятником тому, как не нужно делать телевизионные сериалы.

Русская «Санта-Барбара» явно не удалась

«Сюжет — жалкая пародия культовой “Санты-Барбары”. Он ужасно затянут и безумно невразумителен. Резкие сюжетные повороты, нахождение старых друзей, интриги, сплетни, ссоры — всё это сделано на ужасно плохом уровне», — подытоживают зрители.

Смотреть «Обручальное кольцо» сегодня — словно заниматься ТВ-археологией, пытаясь понять: неужели мы и правда снимали такое? Да. И теперь — стараемся не повторять.

Ранее мы также писали о внезапном спин-оффе лучшего российского сериала последней пятилетки: Приквел «Первого отдела» о знакомстве Брагина и Шибанова: сериал может выйти, но Колесников в него не попадет