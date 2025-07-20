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Главные герои под огнем: Шибанов с разбитым сердцем, Брагин с новой работой — делимся кадрами 5 сезона «Первого отдела» (видео)

20 июля 2025 13:17
Главные герои под огнем: Шибанов с разбитым сердцем, Брагин с новой работой — делимся кадрами 5 сезона «Первого отдела» (видео)

Зрителей ждут те еще моральные качели.

В «Триикс Медиа» продолжают держать в секрете дату премьеры пятого сезона «Первого отдела», но теперь у фанатов, заждавшихся возвращения Шибанова с Брагиным на экраны, появился повод для радости. Зрителям показали первые кадры из долгожданного продолжения одного из самых популярных сериалов России — но обо всем по порядку.

Чем закончился 4 сезон «Первого отдела»?

В финальной серии Вера, жена Брагина, внезапно попадает за решетку после того, как ее обвинили в преступлении 20-летней давности. Сам герой Ивана Колесникова, не сумев спасти супругу от тюрьмы, подал рапорт об увольнении.

Главные герои под огнем: Шибанов с разбитым сердцем, Брагин с новой работой — делимся кадрами 5 сезона «Первого отдела» (видео)

На фоне этого у Шибанова еще не все так уж и плохо. Он встретил бывшую любовницу, которую считал мертвой, и теперь мечется между нею и журналисткой Котиковой.

О чем будет 5 сезон «Первого отдела»?

Уже известно, что Шибанов продолжит решать дела сердечные, Веру оправдают, а потому ее муж вернется на службу, но (спойлер!) не туда, откуда уволился. Впрочем, их дуэту с Шибановым это никак не помешает, что ясно по кадрам со съемочной площадки.

Так, все идет к тому, что «Шибрагины» попадут в переделку в деревеньке под Санкт-Петербургом, когда придут к дому подозреваемой, которая… подкрадется к ним сзади, вооружившись дробовиком, и обезоружит.

Впрочем, совсем скоро у следователей и преступницы появится повод действовать сообща, когда на их дом нападут вооруженные мужчины. Охотятся они за Шибановым с Брагиным или же за их потенциальной «клиенткой» — вопрос открытый. Ясно одно — экшен будет серьезный.

Ранее мы также писали: «Будто боевик Майкла Бэя посмотрел»: новый сезон «Невского» уже эпичнее, чем «Близкий враг» — трехминутное видео со съемок это подтверждает

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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