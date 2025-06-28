Пока ждем новый сезон, можно пересмотреть лучшую серию «Первого отдела 4»: показывает главную проблему России как она есть

В одном из свежих эпизодов «Первого отдела», который прошёл, казалось бы, буднично — без громких убийств, без оглушительных перестрелок — показали то, что происходит с нами буквально каждый день.

Проблема, с которой сталкивался всякий

Не где-то там, не с кем-то незнакомым — с нашими соседями, коллегами, с нами самими. Речь идёт о телефонных мошенниках. Тех самых, кто звонит, пишет, пугает, и — не поверите — до сих пор работает.

Герой серии, Андрей Ухватов, — не какой-нибудь наивный школьник и не бабушка. Он — человек в погонах, с доступом, званием, должностью. Он сам учил других, как не поддаваться уловкам. И всё равно — сломался.

До боли знакомый сюжет

Причём всё началось как по учебнику: «ваши деньги в опасности», «нужно срочно перевести на безопасный счет», «не вешайте трубку». Сначала он смеялся. Потом — задумался. А потом — сделал, как сказали. И понеслась.

Этот эпизод выбивается из общей линии сериала — тут нет «уголовные дела» в классическом виде. В таких ситуациях ежедневно оказываются десятки тысяч человек — образованных, адекватных, живущих вроде бы в XXI веке.

И всё равно верят, что кто-то с добрым голосом хочет их спасти, а не обокрасть. И вот это — страшнее любого выстрела, отмечает автор Дзен-канала «Пенсионерка со стажем».

Эпизод, который должен был выйти давно

Хорошо, что «Первый отдел» это показал, такие истории должны снимать десятками. Чтобы и бабушки, и студенты, и сотрудники офисов — все посмотрели и запомнили. Ведь одно дело предупреждения от дикторов новостей, а другое — запоминающийся сюжет.

Когда-то Остап Бендер знал 400 относительно честных способов отъёма денег. Сейчас жулики знают куда меньше — но работают они эффективнее. Потому и нужно пересматривать сериал, чтобы отложилось в памяти.

Приквел «Первого отдела» о знакомстве Брагина и Шибанова: сериал может выйти, но Колесников в него не попадет.