Советский «Первый отдел» со Збруевым: детектив 60-летней давности сегодня обрел вторую жизнь

20 февраля 2026 09:04

«Два билета на дневной сеанс»

Все из-за сходства с сериалом НТВ.

20 февраля 2026 09:52
«Два билета на дневной сеанс»

Все из-за сходства с сериалом НТВ.

Если вы сейчас живёте от серии до серии «Первого отдела», проклинаете Шибанова за мягкотелость и радуетесь каждому намёку на справедливость, у нас для вас есть фильм, похожий на любимый сериал. Сняли его 60 лет назад, но выглядит он ничуть не хуже.

Пока НТВ штампует сезоны про принципиальных следователей и коррумпированных чиновников, самое время вспомнить, с кого всё это списывали. «Два билета на дневной сеанс» — фильм 1966 года, который можно смело называть советским прадедушкой «Первого отдела».

Та же тема: честный опер против системы, экономические преступления, подпольные схемы. Только вместо майоров и полковников СК сотрудники ОБХСС, а вместо баров и коттеджей ленинградские коммуналки и кладбищенские тайники.

Советский «Первый отдел» со Збруевым: детектив 60-летней давности сегодня обрел вторую жизнь

Сюжет строится вокруг внедрения молодого милиционера Алёшина (Александр Збруев) в коллектив лаборатории полимеров. Руководство предприятия подозревают в кражах, но доказать ничего не могут. Алёшин втирается в доверие, наблюдает, выясняет. Постепенно перед ним раскрывается сеть махинаторов, затрагивающая всю верхушку города.

Но самое интересное — это реальная основа. Фильм стал первой советской картиной, посвящённой работе ОБХСС, и появился он не на пустом месте. В 1963 году в Ленинграде расстреляли Георгия Зуйкова — легендарного махинатора, который начал воровать ещё при НЭПе, пережил войну, получил медаль «За оборону Ленинграда» и дослужился до директора оптово-торговой базы.

Он поставлял деликатесы в спецраспределители для партийной элиты, списывал продукцию как испорченную, перепродавал её и клал разницу в карман. Деньги отмывал через антиквариат, золото и валюту.

Дело Зуйкова гремело на всю страну. В газетах писали о многомиллионных хищениях, о связях с чиновниками, о цинизме, с которым он обворовывал государство. Режиссёр Герберт Раппапорт подошёл к делу с особой тщательностью. Он считал, что хитроумные схемы могут придумывать только люди с мозгами, поэтому на роли преступников звал интеллектуалов.

Советский «Первый отдел» со Збруевым: детектив 60-летней давности сегодня обрел вторую жизнь

Химика Лебедянского, который помогал мошенникам, сыграл Никита Подгорный — тоже из Малого театра. А начальника ОБХСС, полковника Николаева, доверили Игорю Горбачёву — актёру с философским образованием. Чтобы было понятно: наши должны быть не только честными, но и умными.

В прокате 1967 года фильм собрал больше 35 миллионов зрителей. Для сравнения: сейчас это уровень топовых премьер. И ведь не просто собрал — его помнят до сих пор. На «Кинопоиске» у картины 7.6, и сейчас фильм обретает вторую жизнь, ведь хороших новых детективов почти не снимают.

«Эфирная диарея» с Колесниковым на 820 серий: начали сериал за здравие, закончили рейтингом 1.7.

Фото: Кадр из фильма «Два билета на дневной сеанс»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
