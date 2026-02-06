Оповещения от Киноафиши
Только «Первый отдел» в России смотрят чаще, чем этот новый российский детектив: 0 больших звезд, 100% напряжения

Только «Первый отдел» в России смотрят чаще, чем этот новый российский детектив: 0 больших звезд, 100% напряжения

6 февраля 2026 13:46
Только «Первый отдел» в России смотрят чаще, чем этот новый российский детектив: 0 больших звезд, 100% напряжения

Скромная по именам премьера умудрилась обойти даже «вечного» Шилова.

Пока прошлый сезон «Первого отдела» бьет очередные рекорды, к вершинам народных рейтингов медленно, но верно подобрался новый сериал – «Омут» на «России 1». Криминальной драме удалось обогнать два сезона «Ментовских войн», и это уже говорит о многом.

Судя по рейтингам Mediascope, «Омут» занял второе место в списке самых популярных сериалов в России за неделю, уступая только шедевральному детективу НТВ.

И это при том, что в касте нет суперзвезд первой величины, а на «Кинопоиске» у проекта скромные 6,6 баллов и довольно спорные отзывы.

Только «Первый отдел» в России смотрят чаще, чем этот новый российский детектив: 0 больших звезд, 100% напряжения

Формула успеха проста: красивая мелодрама с детективной начинкой. Врач скорой помощи Алена, погрязшая в долгах из-за непутевого жениха, устраивается сиделкой в богатую семью Ветровых. И сразу оказывается в центре интриг, страстей и череды загадочных смертей.

Да, диалоги иногда вызывают улыбку, а логика поступков героев – вопросы. Но именно эта смесь любовного треугольника, семейных тайн и напряженного расследования создает тот самый «омут», за которым наблюдают зрители.

Если вы ищете не претенциозное арт-кино, а качественный телевизионный продукт для вечернего отдыха – «Омут» подойдет. Народный рейтинг в этой ситуации важнее бездушных оценок на агрегаторах. На один раз – точно сойдет.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел», «Омут»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
