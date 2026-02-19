Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Интим на уровне «Игры престолов»: после этого детектива «для взрослых» с Жарковым «Первый отдел» покажется детской сказочкой

Интим на уровне «Игры престолов»: после этого детектива «для взрослых» с Жарковым «Первый отдел» покажется детской сказочкой

19 февраля 2026 09:00
Кадры из сериала «ГДР»

Рейтинг 7.9 и сотни тысяч довольных зрителей не дадут соврать.

У «Первого отдела» рейтинг 16+, и там максимум, на что можно рассчитывать, – поцелуи в машине и намёки на «это самое». В «ГДР» всё иначе. Здесь возрастной ценз 18+ выставлен не для галочки, и одной из сцен интима по длительности и откровенности могла бы позавидовать даже поздняя «Игра престолов». Но детектив Wink, по факту, хорош не только сексом.

События разворачиваются осенью 1989 года. СССР трещит по швам, Берлинская стена вот-вот рухнет, разведки всех мастей слетаются в ГДР, как мухи на мёд.

Интим на уровне «Игры престолов»: после этого детектива «для взрослых» с Жарковым «Первый отдел» покажется детской сказочкой

Капитан Нечаев (Александр Горбатов) получает задание проследить за артистами берлинского мюзик-холла, которые якобы передают шифровки американцам.

Дальше, как водится, начинается большое противостояние, где свои и чужие меняются местами так быстро, что к середине сериала перестаёшь гадать, кто кого переиграет.

Сергей Жарков здесь не в главной роли, но его появление в кадре – как встреча со старым знакомым в незнакомом городе. Тем, кто устал ждать новых серий «Первого отдела 5», будет приятно увидеть его в новом амплуа, которое не обошлось без сложностей.

«Ты это говоришь на полном серьезе, сцену играешь, где-нибудь в морге, разыскиваешь человека. А вся съемочная группа просто за животики хватается и валяется от смеха», – с улыбкой вспоминал артист свои попытки говорить на немецком языке.

Интим на уровне «Игры престолов»: после этого детектива «для взрослых» с Жарковым «Первый отдел» покажется детской сказочкой

Ранее мы также писали: Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон – но у приквела «Первого отдела» есть проблема

Фото: Кадры из сериала «ГДР»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Читать дальше 20 февраля 2026
Коротенький детектив с Маковецким оказался идеальным аперитивом перед финалом «Первого отдела 5»: «Без пошлости и чернухи» Коротенький детектив с Маковецким оказался идеальным аперитивом перед финалом «Первого отдела 5»: «Без пошлости и чернухи» Читать дальше 22 февраля 2026
Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Читать дальше 20 февраля 2026
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь Читать дальше 22 февраля 2026
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат «На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат Читать дальше 22 февраля 2026
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза Читать дальше 20 февраля 2026
Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Читать дальше 20 февраля 2026
5-й сезон «Первого отдела» будет еще жестче: пришлось переснять одну сцену и «кидать пивные банки в голову ППС-ников» 5-й сезон «Первого отдела» будет еще жестче: пришлось переснять одну сцену и «кидать пивные банки в голову ППС-ников» Читать дальше 20 февраля 2026
«Пробили дно»: «Первый отдел 5» разочаровал россиян всего за пару серий – вопросов куча, но вовсе не к сюжету «Пробили дно»: «Первый отдел 5» разочаровал россиян всего за пару серий – вопросов куча, но вовсе не к сюжету Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше