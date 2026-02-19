Интим на уровне «Игры престолов»: после этого детектива «для взрослых» с Жарковым «Первый отдел» покажется детской сказочкой

У «Первого отдела» рейтинг 16+, и там максимум, на что можно рассчитывать, – поцелуи в машине и намёки на «это самое». В «ГДР» всё иначе. Здесь возрастной ценз 18+ выставлен не для галочки, и одной из сцен интима по длительности и откровенности могла бы позавидовать даже поздняя «Игра престолов». Но детектив Wink, по факту, хорош не только сексом.

События разворачиваются осенью 1989 года. СССР трещит по швам, Берлинская стена вот-вот рухнет, разведки всех мастей слетаются в ГДР, как мухи на мёд.

Капитан Нечаев (Александр Горбатов) получает задание проследить за артистами берлинского мюзик-холла, которые якобы передают шифровки американцам.

Дальше, как водится, начинается большое противостояние, где свои и чужие меняются местами так быстро, что к середине сериала перестаёшь гадать, кто кого переиграет.

Сергей Жарков здесь не в главной роли, но его появление в кадре – как встреча со старым знакомым в незнакомом городе. Тем, кто устал ждать новых серий «Первого отдела 5», будет приятно увидеть его в новом амплуа, которое не обошлось без сложностей.

«Ты это говоришь на полном серьезе, сцену играешь, где-нибудь в морге, разыскиваешь человека. А вся съемочная группа просто за животики хватается и валяется от смеха», – с улыбкой вспоминал артист свои попытки говорить на немецком языке.

