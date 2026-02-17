«Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу

График выхода серий изменился без объяснения причин. Хотели посмотреть все и сразу за день? Увы.

Вечером 16 февраля наконец стартовал долгожданный 5 сезон «Первого отдела» – Брагин и Шибанов вновь вернулись в строй. Главные герои самого «народного» детектива столкнулись с проблемами, которых явно не ждали – иронично, но та же беда настигла и фанатов любимого сериала.

Зрители, привыкшие смотреть «Первый отдел» порционно, по две серии в день на НТВ, явно не заметят подвоха, но люди, оплатившие подписки на российские стриминги, где должны были выложить весь 5 сезон целиком 16 февраля, уже рвут и мечут.

Вплоть до премьеры новых серий в профильном онлайн-кинотеатре висела плашка о том, что 20 эпизодов опубликуют одним днем, но все изменилось после релиза эпизодов на самом зеленом канале.

«Жаль, что не весь сезон выложили как раньше. Долго ждать придется», «НТВ не выгодно, чтоб все смотрели на стримингах», «Новые серии будут выходить там только после премьеры на НТВ. Взяли дурацкий пример с Netflix», – сокрушаются подписчики «Триикс медиа», которые надеялись «проглотить» продолжение «Первого отдела 5» за пару долгих вечеров.

Официальные причины изменений графика пока так и не назвали, но они, по сути, очевидны.

После «Первого отдела 4» детектив с Колесниковым и Жарковым окончательно стал одним из главных российских сериалов, и выкладывать все серии сразу = убить зрительский интерес и обсуждения за пару-тройку дней.

Авторы пошли по пути Netflix, который тоже поначалу публиковал сезоны целиком, но с годами осознал, что самым громким проектам – а-ля «Бриджертоны» или «Очень странные дела» – эта модель релиза идет во вред.