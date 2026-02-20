В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»

Девятая серия «Первого отдела» вышла и случайно побила рекорд по трупам на квадратный метр экранного времени. Тут такое началось, что создатели, кажется, сами испугались и решили: а почему бы не убивать по два-три человека в сцену? Зрители только за.

Начнём с главного мясника эпизода — курьера Рощина. Парня унизили охранники в торговом центре, довели до белого каления, и он вернулся с ружьём. Расстрелял обидчиков прямо на рабочем месте. Брагин, приехав на разборки, выясняет пикантную деталь: убитые охранники числились действующими сотрудниками полиции из отдела Ильина. То есть Ильин своих же людей в ТЦ пристроил для прикрытия бизнеса.

Но это цветочки. В кабинете Брагина задержанный киллер Севаков внезапно решает показать свои умения, нападает на конвой и лишает жизни двух полицейских прямо на месте. Брагину приходится вступать в рукопашную, чтобы утихомирить разбушевавшегося гостя. Обезвредил, но от крови кабинет отмывать придется еще долго.

Параллельно ФСБ и полиция носятся за беглым уголовником Евдокимовым — тем самым, который напал на Ракитину. Его подельник Рыжов решает помочь другу затаиться, но Евдокимов не оценил: убивает Рыжова, потом случайного водителя, угоняет тачку и уходит в отрыв. Счёт убитых растёт, а оперативники Комаров с Муравьёвым тем временем выслеживают его на теплоходе. Чем закончится — узнаем в следующей серии, но вряд ли и там обойдется без вызова катафалка.

Шибанов тем временем навещает в провинциальной больнице Ракитину, которая приходит в себя после нападения. И тут выясняется занятное: ФСБ ищет Евдокимова не просто так, а потому что двадцать лет назад он был связан с делом Веры Брагиной. Ракитина об этом знала, но Шибанову не сказала. Он, естественно, в бешенстве: лучший друг под ударом, а ты молчала?

Брагин пытается успокоить Веру: в суде, мол, признают самооборону, присяжные разберутся. Но сам понимает, что дело пахнет керосином. Особенно когда Нежный докладывает: реальный владелец торгового центра, где устроили бойню, — Ильин. Тот самый Ильин, чьи люди убили Верестанова и который уже готовится бежать из страны. Брагин вызывает его на допрос и прямо намекает, что знает про бизнес. Ильин ломается быстро, соглашаясь сотрудничать со следствием.

Следствие по стрельбе в ТЦ, кстати, передают в ГСУ под руководство Ухватова. Того самого, который с Брагиным на ножах. Ухватов, конечно, рад отомстить, но Брагин выдвигает версию: стрелок только прикидывался курьером, чтобы проникнуть в здание. А значит, дело не в обиде, а в заказе. Ильин наверняка в курсе, но пока молчит.

Короче, девятая серия оказалась очень богатой на события и смерти. Если так пойдёт дальше, к финалу сезона можно будет открывать новое кладбище.

Также прочтите: Звезда «Первого отдела» меняет амплуа — теперь в роли загадочного персонажа в хитовом сериале ТВ-3: фанаты возлагают большие надежды.