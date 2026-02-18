«"Задавили" на последнем этапе»: пересъемки не спасут «Первый отдел 5» от главной проблемы

Премьера пятого сезона «Первого отдела» на НТВ должна была стать праздником для поклонников детектива. В новых сериях Иван Шибанов оказывается в самом центре криминальной войны между местными авторитетами, а Павел Брагин пытается доказать невиновность жены. Завязка отличная, сюжет закручен лихо, но зрители заметили неладное ещё до выхода серий в эфир.

В соцсетях студии «Триикс Медиа» фанаты сериала устроили настоящий разнос. И виной всему не актёрская игра и не сценарий, а звук. Некоторые и вовсе решили, что актёров озвучивает искусственный интеллект. Причем это проблема свойственна всем последним новинкам НТВ, прочих каналов и стримингов.

Саунд-дизайнер и звукорежиссёр постпродакшна Ната Михайлова в беседе с порталом «Киноафиша» объяснила, с чем могут быть связаны такие проблемы.

«В производстве телесериалов играет роль телевизионная специфика. Мастеринг звука под ТВ имеет свои особенности и даже хорошо сведенный материал можно "задавить" на последнем этапе производства (настройки уровней громкости и динамики специально для тв).

А в интернет сериалах, если серии монтируются непосредственно перед выходом (как нередко бывает) - играет роль банальная нехватка времени на качественный мониторинг звука. С киношным звуком дела обстоят в целом лучше, чем с сериальным.

Возможно, проблема коснулась не всех зрителей, а только тех, кто смотрел серии до официальной премьеры. Также немаловажную роль играет, на каком ТВ или ноутбуке вы смотрите сериал, а также от качества работы вашего интернета. Но если претензии продолжатся в следующих сериях, вопросы придётся адресовать уже не актёрам, а тем, кто отвечает за финальную настройку звука. Увы, но эту ошибку создатели уже вряд ли исправят: переозвучивать сериал никто не будет, актеры задействованы в других проектах.