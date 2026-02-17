Уникальный военный фильм с Колесниковым из «Первого отдела» досматривал сквозь слезы: ума не приложу, как россияне его пропустили

В прокате картина не набрала и 25 миллионов рублей.

Сегодня стартует пятый сезон «Первого отдела», и страна снова разделится на тех, кто следит за приключениями Брагина с Шибановым, и тех, кто пока не успел. Но если вы уже соскучились по Ивану Колесникову, но хотите чего-то совсем другого – есть фильм, который вы, скорее всего, не видели вовсе.

Называется «Каруза», и это военная драма 2025 года. Семейная, с рейтингом 6+. Да, бывают и такие.

События разворачиваются в блокадном Ленинграде. Мальчик Митя (Марк-Малик Мурашкин) остается с собакой по кличке Каруза – охотничьим псом, который становится для него не единственным другом и защитником в аду, где заканчиваются еда, силы и надежда.

Фильм Ивана Харатьяна (да, сына Дмитрия Харатьяна) сделан так, чтобы его можно было смотреть с детьми, но при этом не скатываться в слащавую сказку. Блокада показана ровно настолько, насколько это допустимо для возрастного ценза, но слезы все равно душат.

Потому что Каруза понимает, когда хозяину страшно и чувствует беду раньше людей. И она готова жертвовать собой, хотя никто не учил ее патриотизму.

Колесников здесь играет отца Мити – человека, который вынужден выбирать между долгом и семьей. Светлана Иванова – мать, строгая, собранная, но где-то на грани срыва.

Зрители, уже посмотревшие фильм, спорят, насколько убедительна их пара в кадре. Но все сходятся в одном: главный актер здесь – пес. И он переигрывает всех.

«Сквозь слезы смотрела, как животное в годы блокады спасает жизнь людям. А потом на животных навешивают ярлык бездушных существ с инстинктами», – пишет одна из зрительниц.

«Каруза» не претендует на звание шедевра, но это добрая и немного «сладкая» история для тех, кто хочет объяснить ребенку, что такое война, без кровавых подробностей. И для тех, кто знает: иногда единственное, что держит на плаву, – это теплый бок и влажный нос рядом.