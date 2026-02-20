Оповещения от Киноафиши
Пока все обсуждали «Первый отдел», Никита Панфилов опустился на самое дно: в новинке НТВ актер почти бомжует

20 февраля 2026 09:25
Был любимцем женщин, теперь копается в мусоре.

Пока вся страна обсуждала, во что превратили Шибанова в пятом сезоне «Первого отдела» и справятся ли Брагины с врагами, НТВ запустил ещё один криминальный детектив. Настолько тихо, что половина зрителей, залипших на истории об СК просто прозевали этот анонс.

А между тем 25 февраля в 22:10 на канале стартует сериал «Лепила» с Никитой Панфиловым в главной роли. И если вы думаете, что это очередная история про ментов и бандитов с плоскими диалогами, — вы ошибаетесь. Тут хотя бы завязка цепляет.

В центре сюжета — Сергей Рашидов, он же Джура. В прошлом блестящий хирург и любимец женщин, который по воле обстоятельств лишился не только работы, но и имени. Теперь он живёт по фальшивым документам и метёт дворы, стараясь не отсвечивать.

И вот однажды утром, убирая очередной участок, он натыкается на тело. Бандит по кличке Конрад (Сергей Борисов) истекает кровью после неудачной разборки. Вместо того чтобы вызвать скорую и сделать ноги, Рашидов поступает как врач: останавливает кровь, а потом тайно выхаживает раненого в своей дворницкой. Клятва Гиппократа, все дела.

Сам Панфилов признаётся: таких персонажей ему ещё не попадалось.

«Сергей гениален в профессии, но при этом невероятно раним и беззащитен как личность. Пожалуй, он единственный во всём сериале, кто воспринимает человеческую жизнь не как расходный материал, а как абсолютную ценность. Он свято верит: жизнь неприкосновенна».

Проблема в том, что в мире, где правят люди вроде Лаки (Роман Грибков), такие убеждения стоят дорого. Лаки — конкурент Конрада, владелец ночного клуба и просто человек, который «категорически не переносит поражений». Узнав, что врага вытащили с того света, он решает наказать не только конкурента (подорвать машину — святое дело), но и настырного врача.

Параллельно историей заинтересовывается майор Алёшин (Даниил Толстых) из убойного отдела. И всё это замешивается в густой криминальный коктейль. Согласитесь, завязка куда более интригующая, нежели в истории Брагина и Шибанова. В сериале 16 серий. Производством занимались «Всемирные русские студии». Премьера состоится на НТВ.

Фото: Кадры из сериалов «Лепила», «Первый отдел», «Папаши»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Написать отзыв
