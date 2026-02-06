«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала

В детективном сериале «Первый отдел», который с 2020 года выходит на НТВ, по задумке должны работать лучшие из лучших. Сюжеты основаны на реальных делах, а главных героев — следователя Юрия Брагина (Иван Колесников) и оперативника Михаила Шибанова (Сергей Жарков) — фанаты считают иконами профессионализма.

Однако на их фоне особенно раздражает один персонаж, которого зрители единогласно называют самым непонятным и глупым.

Это стажер Антон Рожков в исполнении Александра Бобровского. Сначала его герой — нелепый «маменькин сынок», который постоянно попадает в абсурдные ситуации: то наступит на змею в лесу, то получит травмы после игры в снежки.

Вместо того чтобы учиться, он сидит в машине по указанию начальства, а его основная функция в сюжете — вызывать у коллег снисходительную жалость. Шибанов относится к нему «как отец родной», но при этом открыто говорит, что работа в органах — «не его».

Еще из-за неуклюжести Рожкова погибает девушка. Коллектив, по принципу «своих не бросаем», собирает деньги на адвоката для стажера, что оставляет у зрителей горькое послевкусие.

Реально такого стажера давно бы выгнали, — возмущаются зрители.

Дальше больше: в четвертом сезоне спокойный и вечно виноватый Рожков неожиданно предстает в роли хладнокровного серийного убийцы. Для многих этот поворот обернулся полным провалом логики.

Внезапная и немотивированная «темная» ипостась Рожкова остается главным пятном на репутации некогда хваленого реализма сериала. Публика готова простить даже такой ход, но только если его путь в бездну будет тщательно выстроен.