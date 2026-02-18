«Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп

С 16 февраля на канале НТВ стартовал пятый сезон «Первого отдела». Кто следит за этим сериалом, те знают: там редко бывает скучно, да и зрители его любят – на Кинопоиске 8,2 балла, просто так такие оценки не дают.
Но перед премьерой многие решили пересмотреть четвёртый сезон, освежить в памяти события. И тут в интернете начали всплывать любопытные детали. Одна даже знатно напрягла некоторых поклонников.
Автор Дзен-канала «Затерянная кинопленка» обратил внимание на сцену, где полковника Шибанова задерживают за нарушение ПДД во время погони за преступником. И не просто задерживают, а ещё и прав лишают прямо на месте, пока он преследовал злодея.
Возникает логичный вопрос: разве полицейский при исполнении, участвующий в погоне, не может нарушать правила? Особенно если он не создаёт аварийных ситуаций, а просто пытается догнать того, кто уходит от закона.
«Мне казалось, даже ребёнок знает о том, что когда полицейский находится при исполнении и ведёт погоню, то он имеет право нарушать. А чего вы сразу скорую не остановили за то, что она на красный свет проехала?», – иронизирует автор.
С другой стороны, понятно же, что сериал есть сериал. Там ради зрелищности всякое бывает, сценаристы иногда перегибают, чтобы добавить драмы. Но любви к «Первому отделу» это не отменяет. Всё равно смотрим и будем смотреть дальше.
А вот расписание ближайших серий:
|Серия
|Дата выхода
|Время
|2 серия
|17 февраля (вторник)
|20:00
|3 серия
|18 февраля (среда)
|20:00
|4 серия
|19 февраля (четверг)
|20:00
|5 серия
|20 февраля (пятница)
|20:00
|6 серия
|21 февраля (суббота)
|20:00
|7 серия
|22 февраля (воскресенье)
|20:00