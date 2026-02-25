Куда ведут сюжет сына Брагина: зрители увидели в «Первом отделе 5» тревожные сигналы

Поклонники сериала присматриваются к линии Макса и ждут, что она ещё выстрелит.

В пятом сезоне «Первого отдела» внимание зрителей постепенно смещается к сыну Брагина. Макс вроде бы не в центре событий, но публика уверена: его линию явно готовят к более серьёзному повороту.

В обсуждениях публика часто замечает, что герой ведёт себя слишком импульсивно и постоянно рискует вляпаться в неприятности. Только вернувшись из армии, он моментально ввязывается в драки и криминальные истории. Макс будто ничему не учится на прошлых ошибках.

«Макс опять лезет куда не надо, ничему его жизнь не учит», «С таким характером он ещё проблем родителям принесёт», «Вроде бы армию прошёл, должен вести себя как мужчина, но нет...» — пишут зрители.

Многим кажется, что такие штрихи в характере героя создатели проекта НТВ добавляют не просто так, а специально для развития будущего конфликта.

«Не просто так его опять начали показывать, явно готовят сюжет», — отмечают в комментариях.

Зрители хорошо помнят, как в предыдущих сезонах «Первого отдела» второстепенные линии внезапно выходили на первый план. Поэтому поведение Макса многие воспринимают как «затравку» перед важным развитием сюжета. Ну и хороший крючок для этого публике уже подкинули — знакомство с Таней Гаспаровой, отец которой ведёт дело его матери. Что он узнает о родительнице? Куда это приведет? Как это скажется на его поведении и жизни его близких?