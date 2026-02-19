«Эфирная диарея» с Колесниковым на 820 серий: начали сериал за здравие, закончили рейтингом 1.7

Иван Колесников уверенно держит планку в «Первом отделе», где его герой Павел Брагин уже пять сезонов расследует запутанные преступления. Рейтинг детектива на Кинопоиске — 8.2 балла, зрители хвалят и актёрскую игру, и сценарий. Но мало кто помнит, что в послужном списке артиста есть работа, о которой лучше забыть.

Речь о сериале «Обручальное кольцо», который зрители окрестили «эфирной диареей» и «позором российского кино». И оценки это подтверждают: 1.7 балла на Кинопоиске — почти в пять раз хуже, чем у «Первого отдела».

Эта многосерийная эпопея стартовала в 2009 году и умудрилась растянуться на 820 серий. По задумке, это должна была быть мелодрама с интригами, предательствами и поисками любви. Трое молодых людей: Игорь, Настя и Ольга, знакомятся в поезде и попадают в круговорот событий. У Насти с собой обручальное кольцо, которое академик Ковалёв когда-то подарил её матери.

Девушка не знает, что учёный её отец. Завязка интригующая, первые серии даже захватывали. Но после двухсотой стало возникать ощущение, что сценарий писал человек с амнезией. Сейчас бы этот эпос приписали ИИ.

Персонажи начали воскресать из мёртвых, дети взрослели за неделю, а главная героиня за несколько сезонов успела сменить пятерых мужчин, включая ожившего бывшего. А после убийства главного героя Игоря сюжет и вовсе превратился в маразм.

Но настоящий шок ждал зрителей ближе к финалу: всех главных героев заменили новыми актёрами. Просто в один день вместо привычных лиц появились совершенно другие люди. Серёжа из волевого бизнесмена стал тюфяком, Ольга из хитрой лисы превратилась в положительную героиню, и только Настю подобрали более-менее похожую.

Одна из зрительниц жалуется: «Ольга из «хитрой лисы» просто волшебным образом перешла в разряд положительных персонажей со всем набором качеств ранимого и доброго человека. Актриса по типажу оказалась совершенно другой».

Колесников в этом проекте сыграл второстепенную роль, так что спасти сериал не мог — он просто теряется на фоне общей безвкусицы и мало чем может запомниться.

«Три года! Три!!! Ради чего??? Чтобы под конец сменить актёров и основную мысль? Если бы я знала, во что превратится со временем сериал, ни за что бы не стала начинать его смотреть! И если меня спросят, о чём этот сериал, я, пожалуй, не смогу дать ответа на этот вопрос. Он просто ни о чём!»

«Обручальное кольцо» осталось в истории телевидения как памятник тому, как не надо снимать многосерийное кино. Смотреть его сегодня можно только в том случае, если вы любите делать себе больно.

В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона.