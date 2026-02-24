Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Каверин снова в промахе, опера действуют странно, полковники бегают по улицам: что не так с полицией в «Первом отделе 5»

24 февраля 2026 07:58
«Первый отдел»

Зрители в шоке от поведения силовиков в новом сезоне.

Пятый сезон «Первого отдела» зрители смотрят очень внимательно, ведь проект ждали с нетерпением, долго и оттого нередко с завышенными ожиданиями к нему. В обсуждениях сейчас немало достается от фанатов полицейской линии, которая кажется многим непроработанной, порой даже глуповатой. Вот, что разглядели поклонники на данный момент показа сезона на НТВ.

Немало критики сейчас свалилось на Каверина, который вдруг потерял хватку и ведет себя порой словно неоперившийся юнец.

«Находясь на расстоянии пятидесяти метров от преступника, он кричит “Стоять полиция”, а затем, только открыв дверь, получает удар по голове», - удивляется в комметариях народ.

Зрителям в целом не понятно, почему в «поле» в пятом сезоне «Первого отдела» работают офицеры уровня полковника, вместо того, чтобы сидеть в кабинете и давать указания подчиненным.

«Меня удивляет… почти все полковники лихо бегают, дерутся и задерживают преступников», - пишет пользователь.

Понятно, что создатели сериала хотели тем самым добавить экшена и закрученности сюжету, но многим это просто режет глаза. Люди наоборот больше жалуются, что тем самым проект теряет связь с реальностью, воспринимается как нечто искусственое.

Каверин снова в промахе, опера действуют странно, полковники бегают по улицам: что не так с полицией в «Первом отделе 5»

В обсуждениях критикуют и общую проблему команды полицейских, многие действия оперативников кажутся людям просто наивными.

«Ну что за оперативники такие, в каждой серии их кидают», - возмущается зритель.

Аудитория все чаще вспоминает ранние сезоны и считает, что тогда группа Шибанова выглядела собраннее. Сейчас же герои слишком часто ошибаются в ситуациях, где опытные сотрудники должны действовать жестче и профессиональнее.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
