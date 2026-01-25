«Уголовка на Брагина, он еще не сидел»: вычислили дату премьеры «Первого отдела 5» – до весны ждать не придется

Фанаты Брагина с Шибановым надеются, что сериал вновь станет таким, как в первом сезоне.

Зрители НТВ уже несколько месяцев живут в режиме ожидания. Официальных анонсов премьеры пятого сезона «Первого отдела» по-прежнему нет, но это не мешает фанатам разбирать сетку вещания, вспоминать прежние схемы канала и делать собственные выводы.

На Дзене, например, активно обсуждают версию, что премьера состоится уже в конце февраля, ориентировочно 23–24 числа.

Аргументы простые: январские повторы прошлых сезонов, привычное для НТВ «окно» и праздничные выходные, которые удобно использовать для старта большого криминального проекта, который попутно стал бы и подарком мужчинам к 23 февраля. Но на самом канале пока тишина.

Интерес к пятому сезону подогревает и тревожное любопытство, ведь все больше зрителей замечают – «Первый отдел» уже не тот.

Поначалу сериал акцентировался на дружбе и интересных расследованиях тандема Брагина и Шибанова, но затем все пошло «куда-то не туда».

«В последнем сезоне на первый план выпустили женщин, любовь, стало все обыденным и не захватывающим. Дружба как таковая отошла на последний план и расследования стали простыми не интересными», – настаивают в комментариях.

Обсуждают россияне и возможный сюжет продолжения главного российского детектива современности:

«Наверно в конце сезона будет возбуждена уголовка на самого Брагина, он ещё не сидел».

Готовы к таким поворотам?