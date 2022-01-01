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Барбара Стэнвик

Barbara Stanwyck
Барбара Стэнвик
Барбара Стэнвик Barbara Stanwyck
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Дата рождения
16 июля 1907
Возраст
82 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
20 января 1990
Карьера
Актриса
Биография Барбары Стэнвик

Родилась 16 июля 1907 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.

Фильмография Барбары Стэнвик
Мертвые пледов не носят
Мертвые пледов не носят
1982, США
6.0
Всегда есть завтра
Всегда есть завтра
драма, мелодрама 1956, США
7.0
Королева скота из Монтаны
Королева скота из Монтаны
вестерн 1954, США
5.0
Титаник
Титаник
драма, исторический, мелодрама 1953, США
7.0
Стычка в ночи
Стычка в ночи
драма, нуар 1952, США
7.0
Извините, ошиблись номером
Извините, ошиблись номером
драма, нуар, мистика 1948, США
7.0
Две миссис Кэрролл
Две миссис Кэрролл
криминал, нуар, драма 1947, США
6.0
Странная любовь Марты Айверс
Странная любовь Марты Айверс
драма, нуар 1946, США
7.0
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