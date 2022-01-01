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Барбара Стэнвик
Барбара Стэнвик
Barbara Stanwyck
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Барбара Стэнвик
Barbara Stanwyck
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Дата рождения
16 июля 1907
Возраст
82 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
20 января 1990
Карьера
Актриса
Биография Барбары Стэнвик
Родилась 16 июля 1907 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Барбары Стэнвик
Мертвые пледов не носят
1982, США
6.0
Всегда есть завтра
драма, мелодрама
1956, США
7.0
Королева скота из Монтаны
вестерн
1954, США
5.0
Титаник
драма, исторический, мелодрама
1953, США
7.0
Стычка в ночи
драма, нуар
1952, США
7.0
Извините, ошиблись номером
драма, нуар, мистика
1948, США
7.0
Две миссис Кэрролл
криминал, нуар, драма
1947, США
6.0
Странная любовь Марты Айверс
драма, нуар
1946, США
7.0
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