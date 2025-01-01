Это история о Майкле Найте, который вместе с роботом по имени КИТТ, обладающим искусственным интеллектом и оснащенным по последнему слову техники, служит в «Фонде за закон и правопорядок». Раньше Майкл работал в правоохранительных органах, а теперь перешел в частную компанию, которую основали умирающий филантроп Уилтон Найт и его приятель Дэвон Майлз. Главная задача организации — борьба с беззаконием. Герои берутся за происшествия любого уровня сложности, особенно те, над которыми бессильна полиция.