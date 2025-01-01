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Постер сериала Рыцарь дорог
Постер сериала Рыцарь дорог
Постер сериала Рыцарь дорог
Постер сериала Рыцарь дорог
Постер сериала Рыцарь дорог
Постер сериала Рыцарь дорог
Постер сериала Рыцарь дорог
Постер сериала Рыцарь дорог
Постер сериала Рыцарь дорог
Постер сериала Рыцарь дорог
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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10 постеров
Киноафиша Сериалы Рыцарь дорог

Рыцарь дорог (1982 - 1986)

Knight Rider 18+
Год выпуска 1982
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 46 минут
Телеканал NBC
Продолжительность сериала 69 часов 0 минут

О чем сериал

Это история о Майкле Найте, который вместе с роботом по имени КИТТ, обладающим искусственным интеллектом и оснащенным по последнему слову техники, служит в «Фонде за закон и правопорядок». Раньше Майкл работал в правоохранительных органах, а теперь перешел в частную компанию, которую основали умирающий филантроп Уилтон Найт и его приятель Дэвон Майлз. Главная задача организации — борьба с беззаконием. Герои берутся за происшествия любого уровня сложности, особенно те, над которыми бессильна полиция.

Рыцарь дорог - трейлер
Рыцарь дорог  трейлер
В ролях
В ролях
Дэвид Хассельхофф
Дэвид Хассельхофф
Ричард Бейсхарт
Памела Сюзан Шоп
Кэтрин Хиклэнд
Patricia McPherson
Peter Parros
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Рыцарь дорог - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1982, 22 эпизода
 
Рыцарь дорог - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1983, 24 эпизода
 
Рыцарь дорог - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1984, 22 эпизода
 
Рыцарь дорог - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1985, 22 эпизода
 
Отзывы о сериале
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