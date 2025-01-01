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Киноафиша Сериалы Сегун

Сегун (1980 - 1980)

Shōgun 18+
Год выпуска 1980
Страна США/Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал NBC
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Герой сериала «Сегун» – молодой лоцман британского судна Джон Блэкторн. Юноша происходит из богатой семьи, он обучен физике, географии, математике и военному делу. На борт он ступил по собственному решению, чтобы набраться опыта и стать мужчиной. Однако судно терпит крушение в чужих водах где-то у берегов Японии. Выжившие моряки оказываются на земле могущественного восточного князя Торанаги. Он берет под покровительство Блэкторна, впечатлившись его умом. Юноше предстоит погрузиться в совершенно чуждую культуру.

В ролях
В ролях
Ричард Чемберлен
Ричард Чемберлен
Тосиро Мифунэ
Джордж Иннес
Дэмиэн Томас
Еко Симада
Фуранки Сакаи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Сезоны
Сегун - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1980, 5 эпизодов
 
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