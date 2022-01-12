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Джоэнн Вудворд
Джоэнн Вудворд
Joanne Woodward
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Джоэнн Вудворд
Joanne Woodward
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Дата рождения
27 февраля 1930
Возраст
92 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Биография Джоэнн Вудворд
Родилась 27 февраля 1930 года. Томасвилл, Джорджия, США.
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Фильмография Джоэнн Вудворд
Везунчики
драма
2013, США
6.0
Филадельфия
драма
1993, США
7.0
Мистер и миссис Бридж
драма
1990, США / Великобритания
6.0
Гарри и сын
драма
1984, США
6.0
Сибил
драма, биография
1976, США
8.0
Бассейн утопленников
детектив, триллер
1975, США
6.0
Вуса
мелодрама, драма
1970, США
5.0
Победители
драма, спорт
1969, США
6.0
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Итан Хоук выступит режиссером документального сериала о легендах Голливуда Поле Ньюмане и Джоан Вудворд
Проект курируют Мартин Скорсезе, CNN и HBO Max.
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12 января 2022 17:07
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