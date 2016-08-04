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Генри Фонда
Генри Фонда
Henry Fonda
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Генри Фонда
Henry Fonda
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Дата рождения
16 мая 1905
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
12 августа 1982
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Генри Фонда
Родился 16 мая 1905 года. Штат Небраска, США.
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Фильмография Генри Фонда
На Золотом пруду
драма
1981, США / Великобритания
7.0
Федора
драма
1978, Франция / ФРГ
7.0
День покаяния
драма
1973, США
5.0
Меня зовут Никто
вестерн, комедия
1973, Италия / Франция / Германия
7.0
Иногда великая идея...
драма, боевик, приключения
1970, США
7.0
Жил-был обманщик
боевик, драма, комедия, вестерн
1970, США
7.0
Бостонский душитель
триллер, драма, криминал, детектив
1968, США
3.0
Однажды на Диком Западе
вестерн, драма
1968, Италия / США
8.0
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4 августа 2016 14:49
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