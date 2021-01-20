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Джон Кассаветис
Джон Кассаветис
John Cassavetes
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Джон Кассаветис
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Дата рождения
9 декабря 1929
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
3 февраля 1989
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Джона Кассаветиса
Родился 9 декабря 1929 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джона Кассаветиса
Потоки любви
драма
1984, США
7.0
Буря
комедия, драма, фэнтези
1982, США
6.0
Глория
драма, криминал, триллер
1980, США
5.0
Ярость
ужасы, триллер, драма, фантастика
1978, США
6.0
Звездная мишень
боевик, триллер, детектив, военный
1978, США
5.0
Премьера
драма
1977, США
8.0
Двухминутное предупреждение
триллер, драма
1976, США
6.0
Убийство китайского букмекера
криминал, драма
1976, США
7.0
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20 января 2021 17:09
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В рамках программы «Наконец-то в кино» в кинотеатре «Пионер» в Москве пройдет уик-энд Джона Кассаветиса. 2 декабря состоится показ фильма «Мужья» (1970), 3 декабря
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27 ноября 2017 17:11
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