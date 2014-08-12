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Лорен Бэколл
Lauren Bacall
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Лорен Бэколл
Лорен Бэколл
Lauren Bacall
Дата рождения
16 сентября 1924
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
12 августа 2014
Карьера
Актриса
Рост
173 см
Цвет глаз
зелёный
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.2
Риф Ларго
(1948)
7.8
Иметь и не иметь
(1944)
7.8
Большой сон
(1946)
Фильмография Лорен Бэколл
7.2
Хэл Эшби: Ад и рай Голливуда
Hal
биография, документальный
2018, США
7.5
Трамбо
Trumbo
драма, биография
2015, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.4
Рейган
Reagan
биография, документальный
2011, США
5.4
Кармел
Carmel
драма
2011, США
7.6
Джек Кардифф: Жизнь по ту сторону кинокамеры
Cameraman: The Life and Work of Jack Cardiff
документальный
2011, США
Смотреть трейлер
7.5
Диана Вриланд — легенда моды
Diana Vreeland: The Eye Has to Travel
документальный, биография
2011, США
5.8
Эскорт для дам
The Walker
драма
2007, США / Великобритания
6.4
Мандерлей
Manderlay
драма
2005, Дания / Швеция / Нидерланды / Франция / Германия / Великобритания
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