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Постер фильма Короткая встреча
8.0
Киноафиша Фильмы Короткая встреча
8.0

Короткая встреча

, 1945
Brief Encounter
Великобритания / мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Короткая встреча
8.0

О фильме

Лора Джессон и доктор Алек Харви познакомились в кафе на вокзале и стали встречаться здесь каждую неделю, прекрасно зная, что у их любви нет будущего…

В ролях

Селия Джонсон
Лаура Джессон
Тревор Ховард
Dr. Alec Harvey
Стэнли Холлоуэй
Альберт Годби
Джойс Кэри
Мертл Бэгот
Сирил Рэймонд
Fred Jesson
Эверли Грегг
Dolly Messiter
Марджори Марс
Mary Norton
Маргарет Бартон
Beryl Walters - Tea Room Assistant
Wilfred Babbage
Policeman at War Memorial
Элфи Бэсс
Waiter at the Royal
Режиссер Дэвид Лин
Сценарист Ноэл Коуард, Роналд Ним
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1945
Премьера в мире 13 ноября 1945
Дата выхода
24 ноября 1945 Австралия
18 октября 1946 Австрия AA
28 мая 1947 Аргентина
25 ноября 1945 Великобритания
30 августа 1946 Германия
30 августа 1946 Греция
28 марта 1947 Италия
28 мая 1947 Мексика
18 декабря 2008 Нидерланды
24 августа 1946 США
6 сентября 1946 Финляндия
27 декабря 1946 Чехословакия
3 сентября 1946 Швеция
Бюджет 170 000 GBP
Сборы в мире $155 943
Производство Cineguild
Другие названия
Brief Encounter, Begegnung, Breve encuentro, Короткая встреча, Bežno srečanje, Breu encontre, Breve Encontro, Breve incontro, Brève rencontre, Desencanto, Det korte møde, Késői találkozás, Kısa Tesadüfler, Kort möte, Kort møte, Kratak susret, Lo que no fue, Lo que no fué, Lyhyt onni, Noel Coward's Brief Encounter, Puto najsilnejsie, Scurta întâlnire, Spotkanie, Syntomi synantisi, Syntomi synantisis, Tình Như Thoáng Mây, Σύντομη συνάντηση, Σύντομη συνάντησις, Коротка зустріч, Кратка среща, 相見恨晚, 逢びき（1945）, Kısa Buluşma, 难续未了情, 밀회, あいびき, Begegnung - Brief Encounter, 逢恨晚

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 13 голосов
8 IMDb
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саундтрек фильма Короткая встреча

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Новости о фильме

В Петербурге пройдет фестиваль интеллектуальных фильмов «А-КИНО»
29 мая 2017 16:19 В Петербурге пройдет фестиваль интеллектуальных фильмов «А-КИНО» С 3 по 17 июня в саду Фонтанного Дома откроется кинотеатр под открытым небом, где пройдет фестиваль интеллектуальных фильмов «А-КИНО». Каждые выходные у знаменитого музея Анны Ахматовой

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