Потерянный уик-энд, 1945

Фильм снят по сценарию Чарльза Брэкетта и Билли Уайлдера, адаптировавших для кино роман Чарльза Р. Джексона. На суд кинозрителей представлен мрачный срез быта и нравов американского общества военного времени, в частности, трагедия опустившегося алкоголика. Эта картина Билли Уайлдера, больше знакомого зрителям по различным комедиям, прежде всего — по фильму «Некоторым нравится погорячее» / «В джазе только девушки», произвела в момент своего появления на экранах в 1945 году даже шоковое воздействие на американцев, поскольку чуть ли не впервые без обиняков заговорила о проблеме алкоголизма. Однако и сейчас, спустя шестьдесят с лишним лет, «Потерянный уик-энд» считается одной из этапных лент в истории американского кино, потому что убеждает как точная психологическая драма (некоторые склонны причислять её из-за мрачной атмосферы действия к возникшему именно тогда жанру «чёрного фильма»), являясь своеобразным «портретом художника в отчаянии». Это беспощадная хроника всего лишь четырёх дней из жизни спивающегося писателя Дона Бёрнэма, который только и способен в финале напечатать на машинке заглавие «Бутылка» для будущего романа о том, что он действительно знает на этом свете. Английский актёр Рей Милланд великолепно сыграл главную роль и заслуженно получил ряд премий, включая «Оскар» и приз на Каннском кинофестивале. Ещё важнее то, что наград Американской киноакадемии удостоились не только сценаристы и режиссёр, но и картина в целом, что прежде не имело прецедентов в оскаровской истории, чтобы произведение подобной тематики оказалось признанным в качестве лучшего по итогам года. Да и позже среди главных лауреатов не было столь же безысходных и безжалостных историй про глубины человеческого падения, за исключением, пожалуй, «Полуночного ковбоя» Джона Шлезингера почти четверть века спустя, уже в 1969 году. Между прочим, студия «Парамаунт» первоначально собиралась положить готовую ленту Билли Уайлдера на полку (а лоббисты, защищающие интересы винно-водочной индустрии, вообще предлагали $5 млн. за уничтожение негатива). Но потом всё-таки решила выпустить её в ограниченный прокат и после успеха у критиков, главное же — у зрителей, немедленно увеличила число кинотеатров. В результате «Потерянный уик-энд» стал одним из кассовых хитов 1945 года (если пересчитывать по нынешнему курсу — собрал около $170 млн.) и превзошёл свой бюджет почти в семь раз.