Ветер унесет нас

Bad ma ra khahad bord 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Из Тегерана в маленькую курдскую деревушку приезжают киношники — их задача снять похороны местной старухи. Но ожидание ее смерти затягивается…

Страна Франция / Иран
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 10 мая 2020
Премьера в мире 5 сентября 1999
Дата выхода
6 сентября 1999 Италия
12 сентября 1999 Канада
3 августа 2000 Нидерланды
2 июня 2021 Франция
22 ноября 2002 Южная Корея All
Сборы в мире $259 510
Производство MK2 Productions
Другие названия
Bad ma ra khahad bord, El viento nos llevará, The Wind Will Carry Us, De wind zal ons meenemen, Der Wind wird uns tragen, Il vento ci porterà via, Kaze ga fuku mama, Le vent nous emportera, O Vento Levar-nos-á, O Vento nos Levará, Rüzgâr Bizi Sürükleyecek, Szelek szárnyán, Te vejas mus nunes, Tuuli meitä kuljettaa, Uniesie nas wiatr, Vetar će nas odneti, Vinden bär oss, Vinden vil bære oss, Ο άνεμος θα μας πάρει, Нас унесет ветер, 随风而逝, 風が吹くまま, 風再起時, 風帶著我來
Режиссер
Аббас Киаростами
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.5
Оцените 15 голосов
7.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Engineer Но это не Фархад копал Бехистун.
Hole Digger Я знаю.
Engineer Кто же тогда?
Hole Digger Это была любовь. Любовь Ширин.
Engineer Браво! Значит, ты знаешь, что такое любовь.
Hole Digger Человек без любви жить не может.
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
